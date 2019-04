Die schrägsten Spiele des Games-Festivals A Maze 2019

angela washko

Dating-Simulatoren gibt es jede Menge, und in Spielen wie Super Seducer nehmen die berüchtigten Aufriss-Coachs der Pick-up-Artist-Szene auch die männliche Spielerschaft als Zielpublikum vermehrt ins Visier. Die US-Künstlerin Angela Washko nimmt sich in ihrem Spiel The Game: The Game den Bestseller "The Game" (zu Deutsch: "Die perfekte Masche") des "Verführungs-Gurus" Neill Strauss als Titelinspiration und dreht den Spieß um: Statt in der Rolle des Jägers auf virtuelle Frauenjagd zu gehen, sieht man sich als weibliche Hauptfigur mit aggressiven Anmachern konfrontiert.

Die sechs Möchtegern-Romeos – und darin liegt die Brisanz des Spiels – sind allesamt berühmt-berüchtigte reale "Pick-up-Artists", von Strauss bis hin zu weitaus umstritteneren Figuren wie Julien Blanc und Roosh V, die in ihren frauenfeindlichen Aussagen und Methoden global für Widerstand gegen die Szene gesorgt haben. Sämtliche Strategien, die man im Spiel quasi am eigenen Leib erfährt, sind direkt und teils wörtlich den Büchern und Videos der "Verführungs-Coachs" entnommen; ein ziemlich aufschlussreiches Spiel, das ohne Zeigefinger auskommt.