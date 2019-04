Auch heimische Händler dürfen mit Black Friday werben

Das chinesische Unternehmen Super Union Holdings Ltd. hatte den Begriff "Black Friday" schützen lassen. Zu Unrecht sagt das OLG Wien

Wien– Shopping-Feiertage wie Black-Friday sind schon länger auch nach Österreich übergeschwappt. Doch dürfen sie auch so heißen? Immerhin hat das chinesische Unternehmen Super Union Holdings Ltd. den Begriff "Black Friday" vor einigen Jahren als internationale Wortmarke schützen lassen und mahnt seitdem zahlreiche Händler ab, die mit "Black-Friday"-Angeboten Werbung machen.

Der heimische Handelsverband spricht von regelrechten Abmahnwellen, insbesondere in Deutschland. Das hätte zu Verunsicherung auch in der heimischen Händlerschaft geführt. Um etwaige Risiken zu vermeiden, greifen demnach viele Händler in Österreich auf ähnliche Begriffe – etwa "Black Weekend" sowie "Black Freeday" – oder alternativ auf kostenpflichtige Unterlizenzierungen von Vermarktungsplattformen zurück.

Nicht schutzfähig



Markenrechtsexperten sind sich hingegen einig: Der Begriff "Black Friday" in Alleinstellung ist nicht unterscheidungskräftig genug, um als eigene Marke schutzfähig zu sein und hätte demnach nicht ins Markenregister eingetragen werden dürfen. Der Handelsverband hat – um endgültig Rechtssicherheit zu schaffen – 2018 eine eigene Wortbildmarke zu Black Friday registriert, um unter anderem die Schutzfähigkeit der Marke zu testen. Erwartungsgemäß wurden gegen die Markenanmeldung des Handelsverbandes Widersprüche erhoben.

Nicht rechtskräftig

In einem Verfahren wurde jetzt laut Handelsverband in erster Instanz vom österreichischen Patentamt der Widerspruch des österreichischen exklusiven Lizenznehmers gegen die angemeldete Wortbildmarke des Handelsverbandes abgewiesen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Zeitgleich war zudem ein Verfahren zur Schutzzulassung der internationalen Wortmarke "Black Friday" beim Oberlandesgericht Wien anhängig, das vor einigen Tagen die Entscheidung getroffen hat, gegen die Marke der Super Union Holdings Ltd. eine nationale Schutzverweigerung auszusprechen. Der ordentliche Revisionsrekurs wurde vom OLG Wien für nicht zulässig erklärt.

Wenngleich die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist, bedeute sie de facto ein Ende der Verunsicherung der heimischen Händler, so der Handelsverband und ein Ende des vorsichtshalber notwendigen Abschlusses von kostenpflichtigen Lizenzverträgen. (red, 17.4.2019)