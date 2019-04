EU-Parlament stellt Weichen für selbstfahrende Autos in Europa

Autobauer, Mobilfunker und die EU ringen um die künftige Funkanbindung für Autos ohne Fahrer

Straßburg – Seit Jänner ist es in Österreich offiziell erlaubt: Wer schon ein Auto mit automatischer Einparkhilfe sein Eigen nennt, darf aussteigen, bevor sich das Auto selbstständig in Parkposition begibt. Seit März dürfen Pkws laut Gesetz auch auf den Autobahnen vollständig autonom fahren.

Konkret heißt das aber nicht mehr, als dass es erlaubt ist, den Autobahnpiloten mit automatischer Spurhaltung einzusetzen. Autobahnfahrer dürfen also fahren, ohne die Hand am Lenkrad zu haben. Und das ohne zeitliche Beschränkung. Regierungen wollen weltweit die Entwicklung rund um fahrerlose Pkws und Lkws für einen Innovationsschub nutzen.

Funkanbindung

Nun ringen Autobauer, Mobilfunker und die Europäische Union (EU) um die künftige Funkanbindung für Autos ohne Fahrer. Zur Wahl stehen Weiterentwicklungen des derzeitigen Standards für drahtlose Netzwerke (Wlan) oder die künftige Mobilfunktechnologie 5G. Die Weichen stellt das Europaparlament an diesem Mittwoch. Der Ausgang der Abstimmung ist völlig offen. Auch die Autobranche ist gespalten.

Hintergrund ist die Frage, wie selbstfahrende Autos sich künftig miteinander "unterhalten" sollen. Der ständige Austausch von Daten ist wichtig, damit etwa der Bordcomputer merkt, dass der Wagen vor ihm bremst. Zusätzlich sollen die Autos mit Funkeinrichtungen am Straßenrand kommunizieren. Ampeln könnten so ein heranrollendes Autos automatisch stoppen.

Doch über die Umsetzung der digitalen Vernetzung ist ein Grabenkampf entbrannt, nicht nur, weil es um Milliardenumsätze geht. Ein einmal gesetzter Standard bestimmt die Entwicklung für Jahrzehnte und kann später kaum noch geändert werden. Beliebtes Beispiel ist der Streit um die beiden Videostandards VHS und Betamax in den 80er Jahren.

Verfügbare Technik

Die EU-Kommission schlug vor einigen Monaten vor, bei autonomen Fahrzeugen in Europa auf den neuen Wlan-Standard ITS-G5 zu setzen. Großer Vorteil sei, dass die Technologie ausgereift und bald verfügbar sei, argumentierte die Brüsseler Behörde. Nur so könnten die Straßen in Europa sicherer werden. Dort kamen 2016 mehr als 25.000 Menschen ums Leben. Von den Autobauern stehen Schwergewichte wie Volkswagen, Toyota oder Renault hinter dem Entwurf.

Passiert der Vorschlag nun das Europaparlament, müssten noch die EU-Länder zustimmen. Die Abgeordneten können aber auch mit einfacher Mehrheit dagegen stimmen. In diesem Fall ginge das Thema zurück an die Kommission.

In der Tat haben sich namhafte Kritiker formiert: BMW, Daimler, die Deutsche Telekom, Vodafone und andere sehen in dem Kommissionsplan eine technische Sackgasse. Sie machen sich stattdessen für einen EU-Standard auf Basis von 5G stark. BMW-Chef Harald Krüger und sein Telekom- Amtskollege Tim Höttges fordern in einem Reuters vorliegenden Brandbrief an die Bundesregierung ein Veto gegen den EU-Vorschlag. "Dieser ist aus unserer Sicht nur eine Übergangstechnologie", heißt es. Die Einführung der Wlan-Technologie würde den Marktstart von selbstfahrenden Autos in Europa erheblich verzögern. Die beiden Konzernchefs argumentieren, die 5G-basierte Technik (C-V2X) sei bereits in China Standard und werde sich voraussichtlich auch in den USA durchsetzen.(Reuters, red, 17.4.2019)