240.000 sahen "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4

Mit 14,5 Prozent Marktanteil (E12-49) und 18,4 Prozent Marktanteil bei den 12-29-Jährigen ist PULS 4 führender österreichischer TV-Sender der gestrigen Prime-Time

Knödelwerkstatt, Näsch und Fensterbank zum Garten: Das wollten am Dienstagabend im Schnitt 240.000 sehen. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauer von zwölf bis 29 Jahren erreicht die Puls-4-Start-Up-Show in der sechsten Staffel einen Marktanteil von 18,4 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der unter 50-Jährigen schafft "2 Minuten 2 Millionen" einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit Marktführer dieser Zielgruppen. Im Schnitt waren 240.000 Zuschauer ab zwölf Jahren dabei.

Puls 4 meldet damit den bisher höchsten Tagesmarktanteil mit 8,5 Prozent bei den Zuschauern zwischen 12 und 49 Jahren in diesem Jahr.

Quotensieger beim Programm ohne Nachrichten war am Dienstag der österreichische Spielfilm "Seit du da bist" auf ORF 2. Im Schnitt schauten 534.000 zu. (red, 17.4.2019)