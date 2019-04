Apple-Store in New York leidet unter Bettwanzen-Invasion

Unerfreulichen Besuch bekamen die Mitarbeiter im Flagship-Store in der Fifth Avenue

Wien – Apple muss seinen Flagship-Store in New York New York zeitweise schließen. Laut US-Medien gibt es ein Problem mit Bettwanzen, das vor allem die Mitarbeiter in Aufruhr versetzte. Sie hatten Sorge, die Tierchen von der Arbeit mit nach Hause in ihre Wohnungen einzuschleppen. Deswegen wurde der Apple Store, der an sich 365 Tage im Jahre -und das rund um die Uhr – geöffnet ist vorübergehend sogar geschlossen.

Leicht fiel es den Mitarbeitern offenbar nicht, mit ihrer Sorge an die Öffentlichkeit zu gehen. Erst nach und nach sickerte durch, dass die Mitarbeiter angehalten waren, ihre persönlichen Gegenstände und Kleider in Plastiksäcke zu hüllen, um sie vor den Schädlingen zu schützen.

Unüblich sei es nicht, dass ein Geschäft an der Fifth Avenue wegen einer "Bedbug-Invasion" geschlossen werden musste, heißt es. (red, 17.4.2019)