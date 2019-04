Klagenfurter stellen mit 1:0-Heimsieg auf 1:1 in der Serie

EBEL vom Dienstag – Final-Serie (best of seven), 2. Spiel:

KAC – Vienna Capitals 1:0 (1:0,0:0,0:0)

Stadthalle Klagenfurt, 4.945.

Tor: S. Geier (18.)

Strafminuten: 4 bzw. 8.

Stand in der Serie: 1:1. Bisheriges Ergebnis 2:3 n.V.

Nächstes Spiel am Donnerstag (19.15) in Wien.