Wilson ist der bestbezahlte NFL-Profi

Vertrag sichert dem 30-Jährigen 140 Millionen Dollar in vier Jahren

Seattle – Die Seattle Seahawks machen ihren Quarterback Russell Wilson zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der Football-Profiliga NFL. Der Superstar erhält für einen neuen Vierjahresvertrag 140 Millionen Dollar (124 Millionen Euro) von der Franchise, die er 2014 zum bislang einzigen Super-Bowl-Gewinn geführt hatte.

65 Millionen Dollar Bonus

Wilson und die Seahawks bestätigten die Einigung am Dienstagabend. Wilson erhält zudem einen Bonus von 65 Millionen Dollar für seine Unterschrift. Mit einem Jahresgehalt von 35 Millionen übertrifft er den bisherigen Rekordverdiener Aaron Rodgers, der im Sommer 2018 bei den Green Bay Packers für 33,5 Millionen pro Saison unterschrieben hatte.

"Hey Seattle, wir haben einen Deal", teilte Wilson am Dienstagmorgen um 0.45 Uhr Ortszeit per Videobotschaft mit. Der Spielmacher hatte seinem Klub eine Deadline bis Mitternacht gesetzt, um eine Einigung zu erzielen. Der aktuelle Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus. "Go Hawks. Ich sehe Euch alle am Morgen. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen", so Wilson weiter.

35 Touchdown-Pässe

Der fünfmalige Pro-Bowler hat eine starke Saison hinter sich. Mit 35 Touchdown-Pässen stellte der Quarterback eine persönliche Bestmarke auf, mit nur sieben Interceptions sorgte er ebenfalls für einen Rekord. (sid, 16.4.2019)