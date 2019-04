Domdekan von Notre-Dame sieht keine Sicherheitsmängel bei Brandschutz

Für den Wiederaufbau wird bereits Geld gesammelt. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat alle anderen EU-Mitgliedstaaten zur Hilfe aufgerufen

Paris – Dienstagfrüh kam die ersehnte Nachricht: "Das ganze Feuer ist aus", sagte Gabriel Plus, Sprecher der Feuerwehr. Der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris war Montagabend ausgebrochen und hat sich sehr schnell auf rund 1.000 Quadratmeter ausgebreitet. Erst nach Stunden konnte die Pariser Feuerwehr – 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz – vermelden, das Feuer unter Kontrolle zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Dabei handle es sich um zwei Polizisten und einen Feuerwehrmann, teilte die Feuerwehr mit.

Nun sind alle Flammen komplett gelöscht, die Phase der Begutachtung beginnt. Das genaue Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht klar. "Man kann annehmen, dass die Struktur von Notre Dame gerettet und in ihrer Gesamtheit bewahrt ist", sagte Feuerwehrchef Jean-Claude Gallet. Dies soll nun auch mit Lasertechnik untersucht werden.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Was den Brandschutz betrifft, sieht der Direktor des Gotteshauses keine Sicherheitsmängel. Es gebe etwa Brandaufseher, die drei Mal täglich den Dachstuhl prüfen, sagte Patrick Chauvet dem Sender France Inter. "Ich denke, dass man nicht mehr machen kann." Aber es gebe natürlich immer Vorfälle, die man so nicht habe vorhersagen könne. Man müsse nun prüfen was passiert sei.



Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt, bisher wird dabei die Spur eines Unfalls verfolgt. Sie leitete eine Untersuchung wegen unbeabsichtigter Zerstörung durch Feuer ein, von Brandstiftung ist bisher nicht die Rede. Der Brand könnte mit Bauarbeiten auf dem Dach der Kirche zusammenhängen. Die Staatsanwaltschaft nahm dazu zunächst keine Stellung. Die Ermittler begannen in der Nacht, die Arbeiter der Baustelle zu befragen. Auf dem Dach hatten die Bauarbeiter ein Gerüst angebracht.

Der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris war Montagabend ausgebrochen und hat sich sehr schnell auf rund 1.000 Quadratmeter ausgebreitet.

Erste Spenden für Wiederaufbau zugesichert

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte bereits am Montag an, die Kathedrale wieder aufbauen zu wollen. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, schlug eine internationale Geberkonferenz vor. Die Präsidentin des Regionalrats von Ile-de-France, Valerie Pecresse, sagte dem Sender Radio Classique, die Soforthilfe solle das Erzbistum bei den ersten Arbeiten unterstützen. Der Wiederaufbau werde die besten Architekten und Handwerker "Frankreichs, vielleicht der ganzen Welt" auf den Plan rufen, sagte Pecresse.

Abseits davon wurden erste Spenden für den Wiederaufbau bereits zugesichert: Die Region Ile-de-France, die größtenteils dem Großraum Paris entspricht, kündigte am Dienstag eine Soforthilfe von zehn Millionen Euro an.

EU-Ratspräsident ruft Mitgliedstaaten zur Hilfe auf



Die Familie des französischen Unternehmers und Milliardärs Bernard Arnault kündigte über Arnaults Luxuslabel LVMH an, sich mit 200 Millionen Euro an der Rekonstruktion beteiligen zu wollen. Zuvor hatte bereits die französische Milliardärsfamilie Pinault 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau versprochen. Die superreichen Franzosen Arnault und Pinault sind als Kunstliebhaber, Mäzene und Konkurrenten bekannt. Auch die französische Profifußball-Vereinigung (LFP) hat finanzielle Unterstützung zugesichert, aber noch keine konkrete Summe genannt. Kremlchef Wladimir Putin hat Frankreich indes Wiederaufbau-Hilfe von russischen Spezialisten angeboten.



EU-Ratspräsident Donald Tusk hat alle anderen EU-Mitgliedstaaten zur Hilfe beim Wiederaufbau aufgerufen. "Ich weiß, dass Frankreich das alleine machen könnte, aber hier geht es um mehr als nur materielle Hilfe", sagte Tusk Dienstag früh im Europaparlament.

"Das ganze Feuer ist aus", sagte der Sprecher der Feuerwehr, Gabriel Plus, Dienstagfrüh.

Der Brand der Kathedrale habe vor Augen geführt, dass man in der EU durch etwas bedeutenderes und tiefergreifendes verbunden sei als durch Verträge. "Heute verstehen wir besser, was die Grundlage der Gemeinsamkeiten ist, wir wissen besser, wie viel wir verlieren können – und dass wir das zusammen verteidigen wollen", sagte er.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach mit Blick auf den Brand von einem "schrecklichen Tag für alle, die Frankreich und Paris lieben" und kündigte an, dass die EU-Kommission alle Unterstützung leisten werde, die Frankreich möglicherweise benötigen könnte. "Gestern ist ein bedeutender Teil Frankreichs schwer verwundet worden und wir sind alle ein bisschen Witwer und Witwen", sagte Juncker.

Als Zeichen der Solidarität hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf der Präsidentschaftskanzlei die französische Flagge hissen lassen. In einem Brief drückte das österreichische Staatsoberhaupt seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron seine Anteilnahme aus.

Auf Facebook bezeichnete Van der Bellen Notre Dame als "ein wichtiges Symbol unserer gemeinsamen europäischen Kultur". Die Anteilnahme aus Europa und aller Welt zeige, "dass uns unser gemeinsames geistiges und kulturelles Erbe viel bedeutet". Die Brandkatastrophe bewege Millionen Menschen über Grenzen hinweg, in ganz Europa und weit darüber hinaus.

Bischöfe in Österreich und weltweit zeigten sich erschüttert. Kardinal Christoph Schönborn sprach von einem "ganz großen Schmerz." Um 12 Uhr läutete in der Wiener Innenstadt die Pummerin von St. Stephan. Die bekannte Glocke des Stephansdoms erklang fünf Minuten lang. Zeitgleich läuteten die Glocken vieler europäischer Dome und Basiliken. (red, APA, 16.4.2019)