Warriors verlieren Play-off-Heimspiel und Cousins

Clippers stellten mit 135:131-Erfolg in Oakland auf 1:1 – Philadelphia schaffte mit 145:123-Heimsieg gegen Brooklyn 1:1-Ausgleich

Oakland (Kalifornien)/Philadelphia (Pennsylvania) – Die Golden State Warriors haben am Montagabend (Ortszeit) in den NBA-Play-offs vor eigenem Publikum gegen die Los Angeles Clippers 131:135 verloren und damit den 1:1-Ausgleich in der "best of seven"-Serie hinnehmen müssen. Schlimmer für den Titelverteidiger wiegt jedoch die Verletzung von Top-Center DeMarcus Cousins, der bereits nach nur 3:51 Minuten Spielzeit vom Parkett gehumpelt war.

Der 2,11 Meter große Star erlitt laut ersten Club-Informationen eine Blessur am Quadrizeps des linken Oberschenkels und könnte damit für den Rest der Postseason ausfallen. Eine Magnetresonanz-Untersuchung am (heutigen) Dienstag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Die Warriors waren "sehr besorgt" um Cousins.

Trotz des frühen Schocks lag Golden State angeführt von Kapitän Stephen Curry (29 Punkte, 22 in der ersten Hälfte) gegen den Erzrivalen aus L.A. bereits zur Pause komfortabel mit 73:50 in Front. Auch vor dem letzten Viertel hieß es noch 108:94 für die "Dubs", ehe die Gäste mit einem starken Finish die Wende schafften. Topscorer der Partie war Clippers-Guard Lou Williams mit 36 Punkten.

Die Philadelphia 76ers stellten mit einem 145:123-Heimsieg über die Brooklyn Nets ebenfalls auf 1:1. Mit 51 Punkten im dritten Viertel egalisierten die Sixers den 57 Jahre alten Rekord der Los Angeles Lakers, die 1962 in einem Play-off-Spiel so viele Zähler in einem zwölfminütigen Abschnitt erzielt hatten. Bester Mann der Gastgeber war All-Star Joel Embiid aus Kamerun mit 23 Punkten und zehn Rebounds. (APA, 16.4.2019)

Play-off-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Montag – 1. Runde ("best of seven"), jeweils zweites Spiel:

Eastern Conference:

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 145:123

Stand in der Serie 1:1

Western Conference:

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 131:135

Stand in der Serie 1:1