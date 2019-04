"Jetzt Gas!": FCB Neuwien setzt die OMV in Szene

Neue Kampagne mit dem Claim "Energie für ein besseres Leben"

Wien – Die Agentur FCB Neuwien entwickelte die neue Kampagne für die OMV. Der Claim lautet "Energie für ein besseres Leben" und wird in Print, Online, im Hörfunk und im Fernsehen in Szene gesetzt. Kernbotschaft ist "Gasmobilität", so die Agentur in einer Aussendung.

Credits:

Kunde: OMV AGSVP | Corporate Affairs & Head of Corporate Communications: Magdalena Moll | Brand Manager: Egon Ostermann | Head of Corporate Reputation: Michael Piringer | Kreativagentur: FCB Neuwien Werbeagentur GmbH | Filmproduktion: Das Rund, Lisa Scheid | Regie: Markus Gasser | Fotograf: Alexander Lang | Tonstudio: MG-SOUND Studios Betriebs GmbH