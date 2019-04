Krisen-Fluglinie Jet Airways angeblich vor Schließung

Die hoch verschuldete indische Airline wolle ihren Geschäftsbetrieb einstellen, berichtet ein TV-Sender

Frankfurt – Die hoch verschuldete indische Fluggesellschaft Jet Airways will einem Medienbericht zufolge ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Der Fernsehsender ET Now berichtete unter Berufung auf Insider, der Vorstand habe dies beschlossen. Der ehemalige Vorsitzende Naresh Goyal habe sich zurückgezogen, um sich für eine Beteiligung an dem Unternehmen zu bewerben.

Die von der SBI angeführte Gläubiger-Gruppe hatte sich vergangenen Monat darauf verständigt, die Airline durch die vorübergehende Mehrheitsübernahme sowie einem weiteren Darlehen von mehr als 200 Mio. Dollar (176,8 Mio. Euro) zu retten und zugleich nach einem neuen Investor zu suchen. (Reuters, 16.4.2019)