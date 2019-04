Notre Dame Live im TV: Bis zu 91.000 Seher in Österreich bei n-tv

1000 bis 6000 Zuseher im Hauptabend bei CNN, BBC World und Oe24 – Sonder-ZiB im ORF sahen deutlich mehr als "Millionenshow" davor und "Thema" danach

Wien – Wie viele Menschen verfolgten Montagabend die TV-Liveberichterstattung zur brennenden Kathedrale Notre Dame? Bis zu 91.000 waren bei n-tv – die übrigen Kanäle, CNN, BBC World und CNN auf Oe24TV – kamen nach STANDARD-Infos laut Teletest auf 1000 bis 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Streckenweise blieben die Quoten abseits von n-tv streckenweise auch unter der Wahrnehmungsschwelle der klassischen Quotenmessung. Erst nach der verlängerten "ZiB 2" im ORF gingen die Zuschauerzahlen von Oe24 TV knapp in die fünfstelligen Zahlen.

n-tv der RTL-Gruppe nahm Montagabend noch während der "Zeit im Bild" die 10.000er Marke und lag um 20.15 Uhr bereits bei rund 45.000 Menschen. Höchstwerte jenseits der 70.000 und den Spitzenwert von rund 91.000 erreichte n-tv in Österreich zwischen 21 und 22 Uhr. Der Nachrichtensender berichtete am Montagabend ab 19.30 Uhr fast fünf Stunden über den Brand.

Sonder-ZiB deutlich vor "Millionenshow" und "Thema"

Der ORF entschied sich für – teils kurze – Sondersendungen im regulären Programm, auch in seinem Info- und Kulturkanal ORF 3, was ihm etwa auf Twitter Kritik von Journalisten und aus der Politik einbrachte.



Die reguläre "Zeit im Bild" mit einem Bericht über die brennende Kathedrale im Herzen von Paris verfolgten im Schnitt 1,037 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die "ZiB Spezial" um 21.03 in ORF 2 kam mit 799.000 auf einen höheren Schnitt als die "Millionenshow" davor mit 641.000 und "Thema danach" mit 648.000.

Zur verlängerten Sonderausgabe der "ZiB 2" stieg die Zuschauerzahl noch einmal auf 794.000 Menschen. Den ersten Teil des "Kulturmontag" mit aktuellem Einstieg und Gespräch zu Notre Dame verfolgten im Schnitt 255.00 Menschen.

Schelte für ARD und ZDF

In Deutschland wurden ARD und ZDF heftig kritisiert, sie hätten den Brand in ihren TV-Programmen verschlafen. Die ARD berichtete in ihrer regulären "Tagesschau" über den Brand im dritten Beitrag, spielte danach "Wilde Dynastien" über Tiger und um 21 Uhr "Hart aber fair" zu Tierschutz und Biozertifikaten. Die "Tagesthemen" um 22.15 widmeten Notre Dame zwei Beiträge und Liveschaltungen, ein "Tagesthemen Extra" folgte um 23.35.

Im ZDF war Notre Dame die erste Meldung im "Heute Journal" um 21.45 und in weiteren "Heute"-Sendungen danach.

Die größeren deutschen Privatsender hatten, soweit zu rekonstruieren, bis RTL um 22.50 Uhr für drei Minuten – Montagabend keine Sondersendungen. ATV, Puls 4 und Servus TV blieben beim geplanten Programm und den regulären News-Sendungen. (fid, 16.4.2018)