Auto-Gewinnmargen auf tiefstem Stand seit zehn Jahren

Handelskonflikt, Abgastests, höhere Zölle und Investitionen nagen am Gewinn der Autokonzerne. Von jedem Umsatz-Euro bleiben nur fünf Cent Gewinn

Stuttgart – Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, höhere Zölle, Absatzrückgänge und die Probleme mit dem neuen Abgasprüfverfahren WLTP haben die Autokonzerne im vergangenen Jahr viel Geld gekostet.

Die Gewinnmargen – also der Anteil vom operativen Gewinn am Umsatz – lagen nach einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der Finanzkennzahlen von 16 Autokonzernen durch die Unternehmensberatung Ernst & Young im vierten Quartal bei fünf Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit 2009. Auf das gesamte Jahr gesehen betrug die Marge 5,7 Prozent nach 6,4 Prozent 2017.

SUVs als Retter

Zwar stieg der Gesamtumsatz der 16 führenden Autokonzerne dank der anhaltend hohen Nachfrage nach Stadtgeländewagen (SUV) um 2,8 Prozent auf 1,6 Billionen Euro – das ist der höchste jemals in einem Kalenderjahr erzielte Umsatz. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sank allerdings – erstmals seit dem Krisenjahr 2009 – um 0,9 Prozent. Die Folge: Viele Unternehmen mussten Abstriche beim Gewinn machen: Der Gesamtgewinn (Ebit) der Unternehmen ging um neun Prozent zurück, im vierten Quartal sogar um 16 Prozent.

Nur sechs Autobauer meldeten einen Gewinnanstieg, zehn verzeichneten Rückgänge. Die durchschnittliche Ebit-Marge sank im Vergleich zu 2017 von 6,4 auf 5,7 Prozent. Nur vier Unternehmen weisen eine höhere Marge aus. Für die deutschen Autokonzerne lief es im Vorahr insgesamt nicht rund: Ihr Gesamtabsatz stieg zwar leicht – um ein Prozent, der operative Gewinn ging aber um zehn Prozent zurück, die Marge sank von 7,7 auf 6,8 Prozent.

Toyota hängt alle ab

Besser schnitten die japanischen Konzerne ab. Toyota legte gegen den allgemeinen Trend bei Absatz, Umsatz, Gewinn und Marge zu, baute seine Position als gewinnstärkster Autokonzern der Welt aus: Das Ebit lag umgerechnet bei 19,7 Milliarden Euro und damit 16 Prozent höher als im Vorjahr. Volkswagen, Daimler und BMW belegen im Gewinnranking die Plätze zwei bis vier. Am profitabelsten war mit einer Ebit-Marge von 9,6 Prozent Suzuki. Der japanische Autobauer verdrängte damit BMW von der Spitze des Margen-Rankings auf Platz 2. Toyota liegt mit 8,5 Prozent auf dem dritten Rang vor Daimler (6,7 Prozent).

Trotzdem könnten es sich die Konzerne angesichts der Entwicklung hin zur Elektromobilität nicht leisten, ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückzufahren. Am meisten gaben Volkswagen mit 12,1 Milliarden Euro und Toyota mit 8,2 Milliarden Euro aus. Gemessen am Umsatz investierte allerdings BMW mit einem Anteil von 5,5 Prozent der Forschungs- und Entwicklungsausgaben an den Erlösen am meisten – gefolgt von General Motors mit 5,3 Prozent und Volkswagen mit 5,1 Prozent. (dpa, 16.4.2019)