Die Kunstschätze von Notre-Dame: Was wurde gerettet, was nicht

Die gotische Kathedrale ist kunstgeschichtlich von großer Bedeutung – nicht allein wegen ihrer Rosenfenster

Die Kathedrale Notre-Dame in Paris ist eines der bekanntesten Gebäude der Welt. Aber auch aus kunsthistorischer Perspektive ist der Kirchenbau von großer Bedeutung. Als eines der großen Kulturdenkmäler des Kontinents beherbergt die gotische Kathedrale auch zahlreiche Kultur- und Kunstschätze. Welche Werke finden sich in der Kirche im Herzen von Paris?

Aus christlicher Sicht am wichtigsten sind die Reliquien von Christi Kreuzigung. In Notre-Dame werden die Dornenkrone, ein Nagel und ein Splitter des Kreuzes Jesu aufbewahrt. Ludwig IX., auch Ludwig der Heilige genannt, hatte sie Anfang des 13. Jahrhunderts vom byzantinischen Kaiser erworben und nach Paris geholt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts umgibt eine Hülle aus Kristall und Gold die Krone. Die Dornenkrone und andere Gegenstände seien während des Brandes in Sicherheit gebracht worden und befänden sich nun im Pariser Rathaus, sagte Frankreichs Kulturminister Franck Riester am Dienstag. Ein großer Teil der religiösen und künstlerischen Schätze konnte gerettet werden.

foto: reuters/philippe wojazer

Zwischen 1163 und 1345 in vier Bauphasen errichtet, spiegeln sich in der Architektur von Notre-Dame verschiedene Entwicklungen der gotischen Baukunst. Nicht nur die Länge von 128 Metern und die beiden 69 Meter hohen Türme an der Westfassade beeindrucken. Ausgefeilt ist das System der Strebepfeiler und -bögen. Sie leiten das Gewicht nach außen ab, entlasten die innen liegenden Pfeiler und ermöglichen so einen lichteres, luftigeres, schlankeres und höheres Gebäude. Im Laufe des Brandes ist ein Teil des Gewölbes vor dem Chor jedenfalls eingestürzt, vermutlich aufgrund des eingestürzten Vierungsturms.

foto: apa/afp/ludovic marin

Zu den Meisterwerken von Notre-Dame gehören die aus buntem Glas gefertigten Rosenfenster. Jenes im Querschiff ist mit etwa zwölf Metern Durchmesser eines der größten Europas. Die Rosenfenster der Kathedrale erzählen farbenprächtig Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, darunter von der Heiligen Jungfrau Maria und Christi Auferstehung. Einige der Glasfenster – Näheres ist bisher nicht bekannt – sind aufgrund der Hitze geborsten.

foto: reuters/philippe wojazer

Die Königsgalerie über dem Eingang der Kirche versammelt nebeneinander 28 Statuen. Sie stammen aus dem 13. Jahrhundert. Während der Französischen Revolution wurden die alttestamentarischen Könige von Revolutionären als französische Monarchen missverstanden und manche von ihnen gewaltsam von der Fassade entfernt und enthauptet. Die heute dort stehenden Könige sind Neuinterpretationen.

foto: apa/afp/kenzo tribouillard

Berühmt sind auch die dämonenhaften Wasserspeier am Dach und die Drôleries der Galerie des Chimères auf den eckigen Türmen. Während Erstere eine praktische Funktion innehaben, sollten Letztere – groteske Fantasiefiguren – Dämonen fernhalten. Sie sind Mischwesen mit Schnäbeln, Flügeln, Hörnern und Schwänzen.

Gemälde und Skulpturenschätze gibt es auch im Inneren. Etwa Statuen der Jungfrau Maria mit dem Christuskind oder Skulpturen, die die Kindheit Jesu und dessen Auferstehung darstellen. Zwischen 1630 und 1707 wurde die Kathedrale beinahe jedes Jahr im Monat Mai mit einem neuen Gemälde beschenkt. Nur wenige davon finden sich allerdings noch in Notre-Dame, die meisten sind inzwischen verloren oder in Museen untergebracht. (red, APA, 16.4.2019)