Feuer in Notre-Dame-Kathedrale in Paris ausgebrochen

Die Polizei geht offenbar von einem Unfall aus

Paris – In der Kathedrale Notre Dame in Paris ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Augenzeugen. Auf Foto- und Videoaufnahmen in sozialen Medien waren dicke Rauchschwaden zu sehen.

Die Feuerwehr bestätigte den Brand. Das Feuer tobe im oberen Bereich des Gebäudes, derzeit sei ein Großeinsatz im Gange. Die Gegend um die Kathedrale werde geräumt. Über Verletzte oder die Ursache des Brandes lagen zunächst keine genauen Informationen vor. Die Polizei geht dem Sender "France 2" zufolge von einem Unfall aus. Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, sprach auf Twitter von einem "schrecklichen Feuer".

(red, 15.4.2019)