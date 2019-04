Hasspostings im "Report", Pluhar bei "Willkommen Österreich": Die TV-Tipps am Dienstag

Geschäftemacherei mit Roma in Tschechien, Brexit-Drama, Report, Hugh Bonneville sucht Jesus, Kochen nach Religionen, Erika Pluhar und Fettes Brot bei Stermann & Grissemann

19.40 REPORTAGE

Re: Angelockt und abgezockt Das Geschäft mit der Armut in Tschechien: Jirí Sieber besitzt einige Plattenbauten in den Romavierteln entlang der tschechisch-deutschen Grenze. Viele der Bewohner leben von staatlichen Sozialleistungen. Dennoch verdient Jirí Sieber ordentlich an seinen Mietern. Denn er kassiert vom Staat. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Anden Patagoniens wildes Rückgrat mit all seiner Vielfalt: Pumas, Darwin-Rehkäfer, Smaragdsittiche und Langkrallenmaus sind da. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

The Clock Is Ticking – Das Brexit-Drama Filmemacher Alain de Halleux hat den EU-Chefunterhändler Michel Barnier 18 Monate lang durch die EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien begleitet. Er zeichnet das Porträt eines verunsicherten Europas auf dem Scheideweg. Danach folgt ein Gespräch mit Barnier. Bis 22.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Hilft eine Registrierungspflicht gegen Hasspostings? Dazu und zum Thema Fake-News ist die Autorin von Hass im Netz, Ingrid Brodnig, zu Gast. / EU-Wahl und Fake-News. / Glyphosat und die politischen Folgen. Dazu eine Liveschaltung zur Abgeordneten Karin Kadenbach, SPÖ. / Buwog, Hunde und Bäume. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DOKUMENTATION

Jesu letzte Tage Schauspieler Hugh Bonneville (Downton Abbey) geht in Jerusalem den Ereignissen, Figuren und Zusammenhängen der Woche vor dem Tod Jesu nach. Bis 22.00, ORF 3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann: Erika Pluhar und Fettes Brot. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Fleischeslust und Gaumenfreuden Kochen für Pessach und Ostern 23.05 Rabbi Schlomo Hofmeister, Pfarrer Ferenc Simon und Imam Ramazan Demir gehen Eine fast unmögliche Freundschaft ein und suchen die bedeutendsten Pilgerorte ihrer Religion auf. Bis 23.50, ORF 2