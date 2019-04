Regierung baut Finanzmarktaufsicht um und entfernt roten Vorstand

Mit der Struktur der Aufsicht wird gleich auch die FMA umgebaut, die Reform stößt auf Kritik

Die österreichische Aufsichtsreform ist auf Schiene. Wie berichtet, wird die Bankenaufsicht in der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA zusammengefasst. Jene rund 180 Mitarbeiter der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), die bislang mit Aufsichtstätigkeiten – etwa mit von der FMA beauftragten Vor-Ort-Prüfungen – beschäftigt waren, übersiedeln in die FMA, die ihren Sitz gleich gegenüber der OeNB hat.

Allerdings wird mit der Struktur der Aufsicht als solcher gleich auch die FMA umgebaut – sie wird künftig nur noch einen Alleinvorstand haben. Das erschließt sich aus dem Gesetzestext, der gerade in Begutachtung geschickt wird. Künftig wird es in der FMA also nur noch einen sogenannten Vorstand geben und drei Exekutivdirektoren, die dem Vorstand unterstehen und vom Aufsichtsrat ausgewählt und bestellt werden – nach Ausschreibung der Jobs durch den Vorstand.

Zwei Mitglieder

Derzeit besteht die FMA-Führung aus zwei Vorstandsmitgliedern, eines wird vom Finanzministerium und eines von der Nationalbank nominiert. Klaus Kumpfmüller (ÖVP) sitzt auf dem Ticket der Regierung und Helmut Ettl (SPÖ) auf jenem der OeNB.

Aber nicht mehr lange. Denn die Nationalbank verliert ihr Nominierungsrecht – und Ettl damit sein Vorstandsmandat. Und zwar am 31. Dezember dieses Jahres. All das erschließt sich aus dem Gesetzestext, konkret aus dem Paragrafen 26f, Absatz zwei und drei. Darin ist festgeschrieben, dass der Finanzminister jenes FMA-Vorstandsmitglied, das von der OeNB namhaft gemacht wurde, mit Wirkung ... von 31. Dezember 2019 abzuberufen hat. Sein Entgeltanspruch auf der einen und seine nachvertraglichen Pflichten auf der anderen Seite bleiben bestehen.

Teure Abberufung

Die gesetzliche Abberufung könnte den Staat teuer kommen: Der Vertrag Ettls (und auch jener Kumpfmüllers) wurde im Februar 2017 verlängert und läuft daher bis Februar 2023. Soll heißen: Bis dahin muss Ettl bezahlt werden. Er kommt übrigens aus der Nationalbank und hat auch ein Rückkehrrecht dorthin.

Ettl war für Fragen nicht zu erreichen, er ist auf Osterurlaub.

Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn geht mit der Regierung wegen der Reform hart ins Gericht. Derzeit sei eine Abberufung nur wegen wichtiger Gründe wie Pflichtverletzung möglich. Nun eine neue Variante zur Verabschiedung Ettls via Gesetz zu schaffen hält Schellhorn für "aufgrund der Verletzung des Sachlichkeitsgebots für verfassungswidrig".

Darüber hinaus kritisiert Schellhorn die weitgehende Zerschlagung der FMA. Im künftigen System fehlten auch die Checks und Balances. Schellhorn: "Noch selten wurde eine sogenannte Reform von so wichtigen Institutionen wie OeNB und FMA so schlecht vorbereitet, gestartet und umgesetzt." (Andreas Schnauder, Renate Graber, 15.4.2019)