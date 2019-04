Hausinterne Lösung: Gerald Braunberger ist neuer FAZ-Mitherausgeber

Der 59-jährieg Journalist gehört seit 1988 der Wirtschaftsredaktion an

Frankfurt am Main – Gerald Braunberger ist neuer Mit-Herausgeber der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Der 59 Jahre alte Journalist folgt damit auf Holger Steltzner (56), von dem sich das Blatt Mitte März getrennt hatte. Insgesamt führen vier Herausgeber die FAZ journalistisch. Wie die Zeitung am Montag in Frankfurt mitteilte, gehört Braunberger seit 1988 der Wirtschaftsredaktion an.

Von 2007 an sei er verantwortlicher Redakteur für den Finanzmarkt und zuständig für die Rubrik "Wirtschaftsbücher" gewesen. Braunberger, der einige Jahre auch Wirtschaftskorrespondent in Paris war, verantwortet wie sein Vorgänger den Wirtschafts- und Sportteil der Zeitung. Daneben stehen weiterhin an der Spitze der FAZ-Redaktion die drei anderen Herausgeber Werner D'Inka (Rhein-Main-Zeitung), Jürgen Kaube (Kultur) und Berthold Kohler (Politik).

Die genauen Gründe für die Trennung von Steltzner hatte die Zeitung nicht mitgeteilt. Es hieß lediglich, die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben. (APA/dpa, 15.4.2019)