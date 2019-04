Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn

Neben Betrug wirft die Anklagebehörde Winterkorn und vier weiteren Personen Untreue, Steuerhinterziehung und Falschbeurkundung vor

Wolfsburg – Im Dieselskandal rund um Volkswagen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage wegen Betrugs gegen fünf Beschuldigte erhoben, darunter den früheren Konzernchef Martin Winterkorn. Neben Betrug wirft die Anklagebehörde den Führungskräften auch Untreue, Steuerhinterziehung sowie mittelbare Falschbeurkundung vor, wie sie am Montag mitteilte. Der Tatzeitraum erstrecke sich vom 15. November 2006 bis zum 22. September 2015.

Winterkorn, der nach Bekanntwerden der millionenfachen Dieselmanipulation im September 2015 zurückgetreten war, werfen die Ermittler Betrug in einem besonders schweren Fall sowie einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und Untreue vor. Er habe es seit Mai 2014 unterlassen, die rechtswidrigen Manipulationen an Dieselmotoren den zuständigen Behörden in Europa und den USA offenzulegen und den weiteren Einbau der Abschalteinrichtungen zu untersagen. Zudem habe der Konzern – mit Wissen und Billigung auch vonseiten Winterkorns – im November 2014 ein Software-Update erlassen, um den wahren Grund für die erhöhten Stickoxidwerte der Fahrzeuge zu verschleiern. Die Namen der anderen Führungskräfte nannte die Staatsanwaltschaft nicht und verwies diesbezüglich auf die Unschuldsvermutung, die für alle Beschuldigten gelte.

Volkswagen hatte vor dreieinhalb Jahren auf Druck der US-Umweltbehörden zugegeben, Dieselabgaswerte durch eine spezielle Software so manipuliert zu haben, dass die Fahrzeuge die gesetzlichen Grenzwerte auf dem Prüfstand zwar einhielten, im normalen Betrieb aber nicht. Die Wiedergutmachung kosteten den Konzern bislang 29 Milliarden Euro, vor allem für Strafen und Entschädigungen in den USA. (APA, 15.4.2019)