Arcade: Apple soll mehrere hunderte Millionen Dollar in Games-Service investieren

Beobachter gehen gar von einer halben Milliarde aus – Dienst ab Herbst 2019 verfügbar

Mit Arcade will Apple ein Spiele-Abo für iOS-, tvOS- und macOS-Games bieten. Der Dienst soll im Herbst 2019 in über 150 Ländern an den Start gehen – ob Österreich dabei ist, ist noch unklar. Wie die Financial Times berichtet, will der Konzern massiv in den Dienst investieren. So ist die Rede von "Hunderte von Millionen US-Dollar". Beobachter gehen davon aus, dass Apple circa eine halbe Milliarde Dollar für Arcade lockermacht.

Auch ein Spiel aus Österreich dabei

Bei Arcade sollen iOS-, tvOS- und macOS-Nutzer Zugang zu einer Fülle an Exklusivtitel haben. Mindestens 100 Games soll der Dienst zum Start bieten – darunter auch Lifelike, das nächste Spiel des Wiener Studios Kunabi Brother. Apple Arcade soll damit punkten, dass keine Werbung oder In-Game-Verkäufe mehr Teil des Spieleerlebnisses sind. Wie viel der Service kostet, ist noch offen. (red, 15.4.2019)