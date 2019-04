Microsoft vor Vorstellung von Xbox One S ganz ohne Laufwerk

Konsole soll 229 Euro kosten, mit drei Games ausgeliefert werden und ab 7. Mai verfügbar sein

Microsoft soll in Kürze eine neue Xbox One S ohne Laufwerk vorstellen, wie Winfuture berichtet. Das Medium liefert bereits ein Bild der Konsole. Sie soll den Namen Xbox One S All Digital Edition tragen und 229 Euro kosten. Ab 7. Mai soll das Spielgerät verfügbar sein und mit Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3 ausgeliefert werden.

Spiele nur mehr digital beziehbar

Möchte man weitere Games beziehen, kann man dies über den Microsoft Store beziehungsweise den Game Pass. Bei letztgenanntem Dienst kann man um monatlich 9,99 Euro auf eine Fülle an Spielen zugreifen und herunterladen. Die Konsole weist einen Speicherplatz von einem Terabyte auf, somit dürften sich einige Games ausgehen.

Nur in Weiß erhältlich

Die Xbox One S All Digital Edition kommt mit einem Controller und ist in der Farbe Weiß verfügbar. (red, 15.4.2019)