Europäische Ex-Politiker warnen vor Trumps Nahost-Friedensplan

In einem im "Guardian" veröffentlichten Brief warnen nun gut drei Dutzend europäische Ex-Außenminister vor Trumps Plänen: "Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete steuern auf eine Einstaatenlösung mit ungleichen Rechten zu", heißt es in dem an die amtierenden Chefdiplomaten Europas gerichteten Schreiben, das unter anderem Ex-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner und Ex-Außenminister Michael Spindelegger unterzeichnet haben.

Links

The Guardian: Europe urged to reject US Middle East plan if it is unfair to Palestinians

Die Presse: Israel-Palästina: "So kann es nicht weitergehen" – deutsche Übersetzung des Schreibens