Jesse Marsch wird Trainer von RB Salzburg

45-jähriger US-Amerikaner unterschreibt einen Dreijahresvertrag

Salzburg – Jesse Marsch wird ab Sommer bei Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg Nachfolger von Trainer Marco Rose. Wie die "Bullen" am Montag bekanntgaben, unterzeichnet der 45-jährige US-Amerikaner einen Dreijahresvertrag. Aktuell ist der ehemalige Profi in der US-Liga MLS und Ex-Coach von u.a. New York Red Bulls als Assistenztrainer bei RB Leipzig tätig.

Rose hatte am vergangenen Mittwoch wie erwartet seinen Abgang im Sommer verkündet. Der Deutsche wird künftig bei Borussia Mönchengladbach arbeiten. Marsch' offizielle Vorstellung wird laut Salzburg "nach Ende der Saison" im Rahmen einer Pressekonferenz stattfinden. (APA, 15.4.2019)

Jesse Marsch (45 Jahre)

Geburtsdatum:

8. November 1973 in Racine, Wisconsin (USA)

Größe:

1,80 m

Nationalität:

USA

Karriere als Profispieler:

Position:

Mittelfeld

Stationen:

D.C. United (1996/97)

Chicago Fire (1998 bis 2005)

CD Chivas USA (2006 bis 2009)

Zwei Länderspiele für die USA

Karriere als Trainer:

Co-Trainer US-Nationalmannschaft

(2010 bis 2011)

Cheftrainer Montreal Impact

(2012)

Co-Trainer beim College-Team der Princeton Tigers

(2013 bis 2014)

Cheftrainer New York Red Bulls

(2015 bis 2018)

Co-Trainer RB Leipzig

(2018/19)

Cheftrainer Red Bull Salzburg

(ab Sommer 2019)