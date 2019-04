EU-Staaten segnen Upload-Filter und Leistungsschutzrecht ab

Auch EU-Rat gibt seine Zustimmung – Staaten haben nun zwei Jahre Zeit, um Vorgabe umzusetzen

Nun ist es fix: Die heftig umstrittene Reform des EU-Urheberrechts hat am Montag die letzte Hürde genommen. Nach dem Europaparlament hat nun auch der EU-Rat – im Rahmen des Treffens der Landwirtschaftsminister – zugestimmt. Damit haben die EU-Staaten nun zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht zu verwandeln.

Interprationsspielraum

Damit bleibt den einzelnen Ländern noch ein gewisser Spielraum, in welcher Schärfe sie die neuen Regeln umsetzen werden. So hat etwa Schweden bereits angekündigt, nur eine Minimalvariante umsetzen zu wollen. Österreichs Regierung stand hingegen von Anfang an offensiv hinter den neuen Regeln, insofern ist auch davon auszugehen, dass diese hierzulande vollinhaltlich umgesetzt werden.

Bis zur letzten Minute um die eigene Position zum neuen EU-Urheberrecht gerungen hatte die deutsche Bundesregierung. Zwischen den Koalitionspartnern CDU/CSU und SPD hat man sich schlussendlich darauf geeinigt, eine Protokollerklärung hinzuzufügen, in der festgehalten wird, dass man die Verpflichtung zu Upload-Filtern nicht in vollem Umfang umsetzen wolle. Konkret geht es dabei um die automatisierte Löschung von Inhalten, die wie eine Zensur für Inhalte wirken könne, wie man festhält.

Zudem wolle man auch sicherstellen, dass die Regelung nur für große kommerzielle Plattformen wie Facebook und Google gelte, nicht aber für Nischenangebote und Diskussionsforen. Namentlich als Ausnahmen genannt werden auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia sowie die Softwareentwicklungsplattform Github, für diese sollen Upload-Filter ebensowenig verpflichtend werden wie für den Messenger WhatsApp. Betont sei dabei, dass die alles allerdings nicht viel mehr als eine Willenserklärung ist, ob das dann auch so umgesetzt wird, muss sich erst zeigen.

Ergebnis

Ganz generell fiel die Zustimmung zur neuen Regelung aber deutlich aus: 19 der EU-Staaten stimmten dem Vorschlag zu – darunter auch Österreich. Ablehnung gab es lediglich aus sechs Ländern, darunter Schweden Polen und die Niederland. Drei Staatenvertreter enthielten sich ihrer Stimme.

Protest

Die geplante Reform des Copyrights hat bei Internetnutzern für massive Proteste gesorgt. Im Vorfeld gingen hunderttausende, vornehmlich junge, User auf die Straße um gegen die Pläne zu demonstrieren. Hauptziel ihrer Kritik: Artikel 17, zuvor bekannt als Artikel 13 des Entwurfs.

Dieser schreibt nicht nur vor, dass sich Online-Plattformen im Vorfeld Lizenzen von Rechteinhabern sichern müssen, er sieht auch schwere Strafen für den Betreiber vor, wenn Nutzer trotzdem mit ihren Beiträgen Urheberrechtsverletzungen begehen. Eine unweigerliche Konsequenz dieser Regelung wären insofern Upload-Filter, die vorab kontrollieren, was hochgeladen wird. Dies stelle eine massive Zensurinfrastruktur dar, beklagen Kritiker. Zudem könnten damit viele Inhalte wie Memes oder Parodien ausgefiltert werden. Zumal die Plattformbetreiber alleine schon aufgrund des Rechtsrisikos, eher zu einer zu starken als einer schwächeren Filterung greifen werden.

Realität

Zweifel gibt es auch an der tatsächlichen Umsetzbarkeit einer solchen Vorabfilterung. Denn selbst Unternehmen wie Youtube, die schon jetzt sämtliche Uploads auf Copyrightverstöße kontrollieren, haben Probleme dabei alle Verstöße aufzuspüren. Für andere Plattformbetreiber könnte dies komplett unmöglich sein, so die Warnung von Experten.

Der zweite umstrittene Punkt Artikel 11 (im fertige Text Artikel 15 genannt) sieht ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage vor. Demnach müssen Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren für das Anzeigen von Artikel-Ausschnitten – das können auch bloß Titel und Unterüberschrift sein – künftig Geld an die Verlage zahlen. Die Hoffnung dabei ist, dass dann Google und Co. Lizenzen erwerben, um für solche "Snippets" zu zahlen. Allerdings scheiterten ähnliche Regelungen in der Vergangenheit bereits in Deutschland und Spanien. Die großen Verlage erteilten dort rasch Ausnahmen für Google News, da sie nicht auf die über Aggregatoren generierten Zugriffe verzichten wollten. (apo, 15.4.2019)