Warnung vor Potenzmittel "Rammbock"

Das als natürlich angepriesene Nahrungsergänzungsmittel enthält einen Wirkstoff gegen Erektionsstörungen – in erhöhter Dosierung

Das Produkt "Rammbock" soll müde Männer munter machen, so wird das angeblich harmlose Nahrungsergänzungsmittel zumindest angepriesen. Doch manche Käufer gingen unwissentlich ein hohes Risiko ein, wie das Regierungspräsidium Tübingen warnt. Ein beigemischter verschreibungspflichtiger Wirkstoff könne tödliche Folgen haben.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermittelt nach dem Fund eines Medikamentes in dem als natürlich beworbenem Potenzmittel. Es habe bereits Durchsuchungen in Friedrichshafen gegeben, bei denen Pillen sichergestellt worden seien, so eine Sprecherin der Behörde.

Die Einnahme des Produkts könne zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, im schlimmsten Fall zum Tode führen, so die Behörden. Das Nahrungsergänzungsmittel enthalte den Wirkstoff "Sildenafil" – in erhöhter Dosierung. Der Wirkstoff wird bei Erektionsstörungen eingesetzt. Männer dürfen es nur nach ärztlicher Verordnung einnehmen. (APA, 15.4.2019)