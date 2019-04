Sara Hassan: "Wir sehen nie, wie sexuelle Belästigung beginnt"

Der Guide "It’s Not That Grey" will die Systematiken hinter sexuellen Übergriffen deutlich machen – und Dritte ermutigen, sich einzumischen

Im Nachhinein wird es vielen Frauen oft klar. Die ersten Anzeichen, das erste Unbehagen. Wenn der Chef lieber immer allein – ohne KollegInnen – mit ihr arbeiten wollte, immer wieder Komplimente äußerte, mal sachlich über ihre Arbeit, mal völlig deplatzierte, sexuell eingefärbte. Und irgendwann steckt man in einem Strudel von zu spät oder nicht reagieren, dass man sich selbst die Schuld gibt, wenn es zu drastischeren Übergriffen kommt. Die EU-Mitarbeiterinnen Sara Hassan und Juliette Sanchez-Lambert haben ab 2015 zahlreiche Gespräche mit Frauen mit Geschichten wie diesen geführt und schließlich die Gemeinsamkeiten aus den viele Geschichten über sexuelle Belästigung in einem Guide zusammenzufassen. In "It’s Not That Grey" definieren sie sowohl Kontexte, die Übergriffe begünstigen – zum Beispiel hohe Hierarchien – sowie verbreitete Strategien von Belästigern. So sollen Betroffene übergriffige Situationen früher erkennen, um rascher reagieren zu können.

STANDARD: Wie ist die Idee zu dem Guide entstanden?

Hassan: Ursprünglich geht das Ganze bis zur Gründung unseres Frauennetzwerkes "Period". zurück. Als ich 2015 in Brüssel begonnen habe gab es einige Wochen, in denen sich krasse Fälle von sexueller Belästigung häuften, die Kolleginnen und ich erlebt haben. Wir waren auch über die Selbstverständlichkeit schockiert, mit der Belästiger vorgegangen sind. Seien es Jobangebote im Austausch für "Zwinkerzwinker", das Grapschen nach deinem Ausweis auf deiner Brust oder extreme körperliche Annäherung während eines beruflichen Gesprächs. Wenn man neu ist in diesem "Soziotop EU-Parlament", ist man erstmal davon erschrocken.

Juliette Sanchez-Lambert und ich haben damals sehr viel mit anderen gesprochen und gesehen, dass das kollektive Erfahrungen sind. Deshalb haben wir begonnen, Workshops zu sexueller Belästigung zu gegeben, wo viele Geschichten ausgetauscht wurden. Dadurch haben wie die ähnlichen Strukturen gesehen und gemeinsame Strategien entwickelt.

STANDARD: Das war also alles noch vor #MeToo?

Hassan: Ja, durch #MeToo haben wir quasi das mediale Echo unserer Geschichten hier in Brüssel gehört, die weltweit passieren. Das Problem ist, dass wir ständig nur eine sehr hohe Eskalationsstufe von sexueller Belästigung sehen. Bebildert wird sie in den Medien oft mit einem Rock und einer männlichen Hand drauf – also einem krassen Übergriffsmoment. Doch wir sehen nie, wie so etwas begonnen hat. Unser Überlegung war: Wenn die Geschichten über sexuelle Belästigung doch alle so ähnlich sind, dann könnten wir doch zurückgehen und schauen, wie es beginnt. Wir wollten die ersten Momente, lange vor so einer Eskalation festmachen und dadurch erkennen, wie Machtmissbrauch und damit sexuelle Belästigung anfängt.

STANDARD: Ihr habt Umstände zusammengefasst, die sexuelle Übergriffe begünstigen. Warum ist das wichtig?

Hassan: Wir wollten den Dingen einen Namen geben, damit sie für Betroffenen schneller fassbar werden. Die Grenzen zu verwischen ist so eine Strategie, die sogenannte "Grauzone". Die Erweiterung des Arbeitskontextes ist in Brüssel stark verbreitet. Viele Leute sind nur für den Job hier, sie kennen deswegen wenige Menschen privat, sondern vor allem Leute über die Arbeit. Deshalb wird stark der Eindruck vermittelt, "wie sind eine große Familie", "wir sind alle Freunde". Jeden Donnerstag, wenn die Abgeordneten abfahren, gibt es in Brüssel direkt vor dem Parlament eine große Party. Man ist erleichtert nach einer harten Arbeitswoche, es gibt viel Alkohol. Dort prallt dann alles aufeinander: Jüngere Frauen, etwa Praktikantinnen, und ältere Männer in Machtpositionen. Innerhalb solcher Ungleichheiten ist es nicht einfach ein "aufeinandertreffen". Wenn nicht klar ist, ist das noch Job oder schon privat, passiert Machtmissbrauch sehr leicht. Und an wen appelliere ich, wenn es einen Übergriff gibt? An meinen Chef, der vielleicht gerade mein Trinkkumpan ist? Da wird es kompliziert.

STANDARD: Das von euch so genannte "Red Flag System" soll als eine Art Leitsystem funktionieren, um zu reagieren? Ihr schreibt zum Beispiel vom "Good Guy Syndrome", demnach sich viele besonders schwertun zu glauben, auch Menschen mit hohem Sozialprestige könnten sich falsch verhalten.

Hassan: Wenn man griffige Namen für solche Prozesse hat, kannst du sie womöglich schneller erkennen und zweifelst deine eigene Wahrnehmung nicht so sehr an.

Wir hoffen, dass es auf zwei Ebenen funktioniert. Dass man sich einerseits anhand der Kategorien womöglich erinnert, wie sich übergriffiges Verhalten vielleicht schon mal in Vergangenheit angebahnt hat. Andererseits soll es helfen zu erkennen, dass das kein Zufall ist, wie eine Situation abläuft, sondern dass es System hat. Wenn man zum Beispiel neu in einen bestimmten Arbeitskontext hineinkommt ist man besonders vulnerabel. Man kennt sich nicht aus, man möchte, dass einen die anderen mögen, kennt die Regeln nicht und man wird sich wahrscheinlich bemühen, dass man sich schnell adaptiert. Hohe Hierarchien, Abhängigkeitsverhältnisse, wenig Kontrolle für Menschen in Machtpositionen – innerhalb solcher Umstände passieren Übergriffe und gewisse Manipulationsstrategien.

STANDARD: Die #MeToo-Debatte hat auch gezeigt, dass manche Frauen kein Problem in einer Situation sehen, die für andere sehr wohl ein Übergriff darstellt. Entlang welcher Grenzen verlaufen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, entlang von Generation?

Hassan: Es gibt viel Wissen darüber, so eine Art subkutanes Gefühl, wie sich ein Übergriff anfühlt: Dass der Handabdruck auf deinem Körper kleben bleibt, wenn dich jemand berührt hat oder dieses Erstarren, nicht reagieren können – das sind deutliche Hinweise, dass etwas nicht Ordnung ist. Doch es gibt einen großen Normalisierungseffekt: Je länger man solchen Sachen ausgesetzt ist, desto eher versucht man sich davon zu überzeugen, dass das "normal ist" ist in diesem Umfeld. Daher würde ich gar nicht so sehr von einem Generationengap sprechen.

STANDARD: Nochmal zurück zur "Grauzone", die auch im Titel des Guides vorkommt. Der Begriff spielt in den Debatten über #MeToo eine große Rolle: Viele plädieren dafür, dass diese Grauzone für die Erotik wichtig sei, dass manches offen, unklar oder geheimnisvoll bleibt.

Hassan: Wir haben den Begriff der "Grauzone" ganz bewusst gewählt – und unser Guide soll durchaus eine Kampfansage an die Grauzone sein. Die Grauzone wird gern als etwas schöngeredet, das einer romantischen Anbahnung inhärent ist. Das geht sich aber nur dann aus, wenn man die Perspektive der Betroffenen völlig ausblendet. Wenn man die Erfahrung von Betroffen von sexueller Belästigung hört, stellt sich heraus, dass der Graubereich eigentlich nicht besonders grau ist.

Unklarheiten und Spannung gibt es in sozialen Beziehungen natürlich immer – es ist nicht alles eins oder null. Aber wir wissen, dass Belästiger diese "Unklarheiten" auch ganz gezielt einsetzen, sie nutzen, um zu sehen, wie weit sie gehen können. Meist semiöffentlich, damit die Grenzverschiebung gleich mehrere mitbekommen. Das Umfeld unterstützt das, wenn es nicht eingreift und etwas als "Schmäh" herunterspielt. Doch was für manche vielleicht harmlos wirkt, kann für die anderen existentiell bedrohlich sein.

STANDARD: Der Guide ist also nicht nur für Betroffene?

Hassan: Nein, wir wollen auch das Umfeld in die Pflicht nehmen und zeigen, dass sexuelle Belästigung keine private Angelegenheit zwischen Täter und Betroffene ist, sondern dass uns alle angeht. Dritte können ganz entscheidend tätig sein. In allen Geschichten, die wir gehört haben, hätte ein beherztes Eingreifen einer dritten Person vieles verhindern können. Wir brauchen Menschen, die unangenehme Dinge tun, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind.

STANDARD: Wie weit ist unsere Gesellschaft mit Thema Konsens?

Hassan: Ich hatte während des Schreibens oft den Eindruck, dass es völliges Neuland ist. Es gibt eigentlich nichts, worauf man sich stützen konnte. Ich kann mich an die Debatte über das Gesetz in Schweden erinnern, wo Sex ohne Einverständnis als Vergewaltigung klassifiziert wurde. Da herrschte sofort Verwirrung, weil Konsens als etwas gilt, das angenommen, aber nicht verhandelt wird. Es gibt einen männlichen Sprecher im Diskurs, der ist dann gleich furchtbar durcheinander, wenn plötzlich die andere Perspektive daherkommt. Doch diese Perspektive wird zwischen Betroffenen, vor allem zwischen Frauen, schon lange besprochen. Doch für viele Herren der öffentlichen Meinung ist es der totale Schlag ins Gesicht, weil sie immer angenommen haben, es ist doch völlig okay, so wie es läuft.

STANDARD: Welchen Status Quo hat das Thema sexuelle Belästigung und Übergriffe, heute?

Hassan: #MeToo war ein Riss im Diskurs, und der geht nicht mehr weg. Trotzdem gibt es noch sehr viele Luft nach oben. Verschiedenste Institutionen sind jetzt sehr schnell damit zu beteuern, es gebe bei ihnen "null Toleranz". Oft sind das nur Parolen, weil es viel zu viel Angst gibt, sich durch dieses Thema zu arbeiten. Derzeit ist es für viele erstmal nur ein totaler Reputationsschaden, wenn irgendwo ein Belästigungsfall auftritt – und deswegen versucht man es auch zu vertuschen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich viel tut. Denken wir nur an aktuelle Dokumentationen wie "Leaving Neverland" über Michael Jackson oder "Surviving R. Kelly" – da steckt viel Potential für Erschütterungen drinnen. Sie konfrontieren die Menschen mit dem unglaublichen Ausmaß für Betroffene, dass es immer schwerer fällt, wegzuschauen. (Beate Hausbichler, 15.4.2019)