Game of Thrones: Die Piraterie-Festspiele haben begonnen

Erste Folge der letzten Staffel übernimmt sofort die Tauschbörsen – Streaming-Probleme bei HBO Go

Eineinhalb Jahre Pause haben sich die Macher von Game of Thrones vor dem Start der letzten Staffel ihrer beliebten TV-Serie Zeit gelassen. Das scheint dem öffentlichen Interesse aber keinerlei Abbruch getan zu haben, sowohl die Sozialen Medien als auch Nachrichtenseiten sind voll mit Berichten über die am Sonntag in den USA ausgestrahlte, erst Folge der achten Staffel des Aushängeschilds von Bezahlsender HBO.

Piraten <3 Game of Thrones

Offizielle Zuschauerzahlen gibt es dabei bislang noch nicht, eines ist aber schon jetzt klar: Zumindest bei Filmpiraten scheint die Begeisterung ungebrochen zu sein. So werden die Top-10-Listen verschiedener Bittorrent-Seiten derzeit komplett von der neuen Folge der Fantasy-Serie dominiert.

Dabei zeigt sich ein Trend, der sich schon in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat – jener zu immer besserer Bildqualität. Kopien in hoher Qualität stehen also an der Spitze des Rankings, die resultierende Dateigröße spielt hingegen nur mehr eine untergeordnete Rolle. Der populärste Rip ist derzeit einer, der mit 1080p-Qualität auf einen Umfang von mehr als 3 GB kommt.

Die Geschichte wiederholt sich

Gänzlich unerwartet kommt dieser Ansturm auf "Game of Thrones"-Kopien allerdings nicht. Die Serie hatte schon in den Vorjahren mit schöner Regelmäßigkeit Piraterie-Rekorde aufgestellt. So wurde etwa die letzte Folge der siebten Staffel zur Spitzenzeit gleichzeitig von 400.000 Nutzern via Bittorrent geteilt. Daraus resultieren in Summe viele Millionen Downloads – alleine über diesen Verbreitungsweg. Piraten-Streaming-Plattformen, die in den vergangenen Jahren immer populärer geworden sind, sind hier also noch gar nicht eingerechnet.

Bei HBO hatte man in den vergangenen Jahren eher zurückhaltend auf das Thema Piraterie reagiert. So betonte etwa Jeff Bewkes, damaliger Chef des HBO-Mutterkonzerns Time Warner, im Jahr 2013, dass all die Downloads "großartige Mundpropaganda" und somit "besser als ein Emmy" seien. Das sah 2017 dann schon etwas anderes aus, als HBO tausende Abmahnungen an Piraten verschickte – nur um diese dann juristisch nicht durchzusetzen.

Streaming-Probleme

Unterdessen wiederholten sich auch an anderer Stelle die Ereignisse: Wie schon beim Start der siebten Staffel hatte HBO erneut mit Streaming-Problemen zu kämpfen. Zahlreiche Nutzer beschwerten sich im Netz über Ausfälle von HBO Go.

In Österreich und Deutschland ist es seit Jahren aber auch relativ einfach möglich, vollkommen legal zeitnah an die neuesten Folgen von Game of Thrones zu kommen. Der Pay-TV-Sender Sky hat diese nämlich in seinem Angebot. (red, 15.4.2019)