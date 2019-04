Großer Schritt von Southampton Richtung Klassenerhalt

Team von Ralph Hasenhüttl gewinnt 3:1 gegen Wolverhampton – Spurs festigen Champions-League-Platz

London – Southampton und Trainer Ralph Hasenhüttl haben einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League gemacht. Am Samstag setzten sich die Saints zuhause mit 3:1 (2:1) gegen die Wolverhampton Wanderers durch und weisen nun fünf Spiele vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf.

"Wir sind in den vergangenen Wochen unter sehr viel Druck gestanden, und jetzt schaut es so aus, als würden wir die Probleme hinter uns lassen", atmete Hasenhüttl auf. Mann des Spiels war Nathan Redmond mit einem Doppelpack (2., 30.), Shane Long vollendete in der zweiten Hälfte zum Endstand (71.).

foto: reuters/paul childs Die Saints haben Spaß.

Tottenham Hotspur hat indes seinen Platz in den Champions-League-Rängen gefestigt. Durch einen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen das schon als Absteiger feststehende Schlusslicht Huddersfield Town kletterten die Londoner auch in Absenz des verletzten Goalgetters Harry Kane dank eines Triples von Lucas Moura (27., 87., 90.) und eines Treffers von Victor Wanyama (24.) zumindest bis Sonntag am FC Chelsea vorbei auf den dritten Rang. Zugleich feierten die Spurs eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch beim englischen Meister Manchester City (Hinspiel: 1:0).

Red Devils bezwingen Hammers

Drei Zähler hinter Tottenham ist ManUnited Fünfter und darf weiter auf einen Top-Vier-Platz und damit die Champions League hoffen. Die "Red Devils" benötigten für den 2:1-(1:0)-Heimsieg über West Ham allerdings einen wahren Kraftakt sowie zwei von Paul Pogba verwandelte Foulelfer (19., 80.). Kurz nach der Pause hatte Felipe Anderson (49.) auf 1:1 für die Gäste gestellt.

Sein Mannschaftskollege Marko Arnautovic fehlte allerdings. Der ÖFB-Teamkicker sei unter der Woche krank gewesen und daher nicht im Kader aufgeschienen, erklärte West-Ham-Coach Manuel Pellegrini.

Der bereits als Absteiger feststehende FC Fulham feierte einen 2:0 (0:0)-Achtungserfolg gegen den FC Everton. Der AFC Bournemouth kam durch ein 5:0 (1:0) bei Mitkonkurrent Brighton & Hove Albion dem Klassenerhalt ein Stück näher. (APA, sid, 13.4.2019)