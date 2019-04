Atomstreit mit USA: Kim Jong-un zu Treffen mit Trump bereit

Die Beziehungen zum US-Präsidenten seien weiterhin "ausgezeichnet", wird beteuert

Seoul– Im Atomstreit mit den USA hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un der Regierung in Washington eine Frist bis Ende des Jahres gesetzt. Er sei nur an einem dritten Treffen mit US-Präsident Donald Trump interessiert, wenn die USA mit der richtigen Einstellung teilnähmen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag aus einer Rede von Kim. Dieser werde "bis Ende dieses Jahres" auf eine Entscheidung der USA warten, hieß es weiter. Kim und Trump haben sich bislang zwei Mal getroffen, ohne einen Durchbruch zu erzielen.

Er wolle bis Jahresende auf "mutige Entscheidungen" Washingtons über die Beziehungen beider Länder warten, so beschreibt es die südkoreanische Agentur Yonhap unter Berufung auf die nordkoreanischen Staatsmedien.

Seine Beziehungen zu Trump seien weiterhin "ausgezeichnet", sagte Kim demnach am späten Freitagabend (Ortszeit) bei einer Sitzung der Obersten Volksversammlung. Erst am Vortag hatte sich auch Trump zu den bisherigen Treffen mit Kim geäußert und einen dritten Gipfel für möglich erklärt. Die beiden bisherigen Treffen seien "sehr produktiv" gewesen.

Trump und Kim hatten sich erstmals im Vorjahr in Singapur getroffen. Ein zweiter Gipfel folgte im Februar in Hanoi, doch wurden die Gespräche vorzeitig abgebrochen, da die beiden Seiten keine Übereinstimmung bei der Frage nach dem Abbau der nordkoreanischen Atomwaffen erzielen konnten. (APA, 13.4.2019)