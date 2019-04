2:2 in der Südstadt gegen Deutschland

Maria Enzersdorf – Das österreichische Futsal-Nationalteam hat bei seiner Länderspielpremiere am Freitag in der Südstadt ein 2:2 (1:0) gegen Deutschland erreicht. Österreichs Fußball-Verband (ÖFB) hatte vor einem Jahr die Einführung einer eigenen Futsal-Mannschaft beschlossen. In Deutschland gibt es diese seit 2016. Am Sonntag kommt es für die ÖFB-Auswahl von Patrik Barbic zu einem weiteren Duell mit den Nachbarn. (APA, 12.4.2019)