Zum Geburtstag von Inger Nilsson macht ORF 3 Pippi-TV! Fernsehtipps am Sonntag, 14. April

10.25 TRALAHOPPSASSA

Zum 60. Geburtstag von Inger Nilsson: Pippi Langstrumpf Inger Nilsson war Pippilotta Viktualia Rollgardina Schokominza Efraimstochter Langstrumpf. ORF 3 gratuliert anständig mit zehn Stunden Pippi-TV. Bis 20.15, ORF 3

11.05 DISKUSSION

Pressestunde: Kardinal Christoph Schönborn Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) und Gaby Konrad (ORF) stellen Fragen. Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Zukunftskonferenz Europa, dazu ein Gespräch mit dem deutschen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Bis 12.30, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Immer dieser Ärger! Nina Horowitz präsentiert Perlen des ORF-Archivs. Zu ärgern gab es schon in der Vergangenheit genug, zum Beispiel 1972, als der Bierpreis erhöht wurde. Die Republik schäumte! Bis 13.30, ORF 2

18.55 MAGAZIN

Karambolage Claire Doutriaux feiert die deutsch-französischen Beziehungen und würdigt die Walhalla in Regensburg, Graffiti in Paris und Berlin und die Funktionstüchtigkeit der Zapfsäule. Bis 19.10, Arte

19.30 DOKUMENTATION

Tai Chi – Der weiche Fluss der Energie Die Reise führt auch ins Kloster Louguantai unweit der alten Kaiserstadt Xian. Hier soll Laotse vor 2300 Jahren das Buch Tao Te King geschrieben haben, auf dessen Energievorstellungen neben Tai Chi auch die traditionelle chinesische Medizin basiert.

Bis 20.15, Arte

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Amina Handke Die Filmemacherin ist Gast im Filmstudio. Mit Robert Buchschwenter bespricht sie ihre Filme Mutter von Mutter und Academy Album. Bis 22.10, Okto

20.15 MARTINS FRAU

Katharina Luther (D 2017, Julia von Heinz) Die Zeiten als fromme Betschwester sind vorbei, als Katharina von Bora Martin Luther begegnet. Sie flieht aus dem Kloster, die beiden heiraten, damit fängt das Gwirks erst an. Geschichte mit Karoline Schuch und Devid Striesow. Bis 22.00, One

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Druck, Drill, Demütigung – Keine Leistung ohne Leiden? Gäste bei Claudia Reiterer: Karina Sarkissova (Solotänzerin), Jolantha Seyfried (Wiener Staatsoper), Günter Bresnik (Tennistrainer), Felix Gottwald (Trainer, angefragt), Monika Pinterits (Anwältin). Bis 23.05, ORF 2

1.40 VATER-TOCHTER

Somewhere – Verloren in Hollywood (USA/GB/I/J 2010, Sofia Coppola) Hollywood-Schauspieler Johnny lebt im Hotel in Überdruss. Seine elfjährige Tochter bringt ihn näher zu sich. "Ich wollte den Kontrast zwischen dem, was authentisch ist, und dem, was oberflächlich ist, zeigen", sagte die Regisseurin. Bis 3.15, ARD

(Doris Priesching, 13.4.2019)