Nader vs. Knežević: "Wir schreiben Boxgeschichte"

DER STANDARD unterhielt sich am Rande des Boxkampfs von Marcos Nader und Gogi Knežević mit dem Publikum

der standard Die Stimmen der Fans vor dem Kampf

Der 29-jährige Profiboxer Marcos Nader gewann am Samstagabend den "Kampf um Wien" gegen Gogi Knežević (39) nach acht Runden durch technisches K. o. Damit ist er der neue International Champion der International Boxing Federation (IBF). DER STANDARD unterhielt sich im Vorfeld mit Zuschauern und Angehörigen der Boxer darüber, worauf es beim Boxen ankommt und was das Besondere an dieser Ansetzung war. (Christian Fischer, 15.4.2019)