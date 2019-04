"Game of Thrones": Wie steht es gerade in Westeros?

Damit Sie gut vorbereitet in die achte Staffel starten, liefern wir eine visuelle Erinnerungshilfe. Achtung: Spoiler!

Die Heldinnen und Helden im Serienepos "Game of Thrones" haben eine lange Reise hinter sich. So aufregend die zahlreichen Wendungen in der Geschichte rund um Daenerys, Cersei und Jon – oder sollen wir Aegon sagen? – auch waren, ein wenig kann man da schon durcheinandergeraten. In unserer Grafik sehen Sie den aktuellen Stand der wichtigsten Beziehungen zwischen den Serienfiguren, die es (einmal mehr, einmal weniger) lebendig in die achte Staffel geschafft haben.

Das Netzwerk in seiner vollen Pracht gibt es hier (3,1 MB).

(Sebastian Kienzl, 13.4.2019)

Noch ein Hinweis: Wir wollen uns morgen die erste Folge der letzten Staffel "Game of Thrones" mit ihnen gemeinsam anschauen. Um 20 Uhr drücken wir den Startknopf und tickern uns durch den Fernsehabend. Schauen Sie doch mit!