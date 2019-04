"Game of Bones": Pornhub bringt "Game of Thrones"-Porno

Film macht sich über Serie lustig – bereits zweiter Teil – erster Teil war sehr populär

Kaum eine Serie ist zu einem so großen popkulturellen Phänomen geworden, wie es "Game of Thrones" ist. Millionen von Menschen fiebern wöchentlich mit, wenn neue Folgen veröffentlicht werden.

wood rocket

Parodie

Seit Jahren führt die Serie die Liste der im Netz am meisten illegal heruntergeladenen Inhalte an. Pünktlich zum Start der finalen Staffel bringt nun das Pornostudio Wood Rocket in Kooperation mit der Pornoplattform eine Parodie zu der Serie: "Game of Bones 2: Winter Came Everywhere". Der erste Teil, "Game of Bones: Winter is Cumming" wurde 2014 veröffentlicht.

Die Charakter tragen entsprechend für eine Parodie passende Namen wie "Jon Blow" statt "Jon Snow", "Bigfinger" statt "Littlefinger" und so weiter. In den Kommentaren scherzen User darüber, dass der Porno weniger Nacktheit zeige, als die Originalserie. (red, 22.4.2019)