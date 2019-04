"Last Exit Brexit?": Finden Sie den Weg durchs Brexit-Labyrinth

Wie ist Großbritanniens Weg in Richtung EU-Austritt verlaufen, und wie geht's weiter? Spielen Sie es durch!

Referendum, Unterhausabstimmungen, Fristverlängerungen seitens der EU – auf dem Weg in Richtung Brexit gab es schon zahlreiche Stationen. Können Sie sich an alle erinnern? Und wie schätzen Sie die nächsten Schritte des Vereinigten Königreichs ein? Testen Sie Ihr Wissen über den bereits zurückgelegten Weg und spielen Sie künftige Szenarien in "Last Exit Brexit" durch!

(Mario Zoth, Klemens Kunz, Maria Von Usslar, Manuel Escher, Noura Maan, 15.4.2019)