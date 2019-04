Leicht und mit langer Akkulaufzeit: Acer stellt neuen Laptop vor

Gerät soll im Juni offiziell erscheinen – Preis ab 1199 Euro – mehrere Konfiguration

Acer hat ein neues Notebook vorgestellt, das vor allem durch sein niedriges Gewicht und seine hohe Akkulaufzeit überzeugen soll. So bietet der Travelmate P614 laut Hersteller eine Akkulaufzeit von 20 Stunden und wiegt lediglich 1,1 Kilogramm. Dabei ist der Bildschirm mit IPS-Panel 14 Zoll groß und löst mit 1920x1080 Pixel (Full HD) auf. Als Prozessoren fungieren je nach Konfiguration der Nutzer Intels Core-i5 oder Core-i7. Wer will, kann eine SSD mit bis zu einem Gigabyte auswählen, bzw. RAM in Höhe von bis zu 24 GB. Zudem kann das Gerät, wie "WinFuture" berichtet, mit einer Geforce MX25 ausgestattet werden.

Start im Juni

Bei dem Travelmate P614 ist Windows 10 Pro installiert. Zum Entsperren bietet das Gerät einen Fingerabdrucksensor und eine Infrarotkamera. Zu den Schnittstellen gehören: Anschlüsse für Thunderbold 3, HDMI, USB 3.1, LAN, ein Kartenleser für Micro-SD-Karten, sowie WLAN und Bluetooth 5.0. Das Gerät soll im Juni erscheinen, es kostet 1199 Euro und aufwärts. (red, 12.4.2019)