Verwirrung nach Geständnis im Mordfall Kuciak

Ex-Soldat, der angibt, geschossen zu haben, galt bisher als "Chauffeur" des mutmaßlichen Todesschützen

Bratislava – Bei den Untersuchungen zum Mord am slowakischen Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak und an seiner Verlobten Martina Kušnírová gab es am Donnerstag eine überraschende Wendung: Miroslav M., ein ehemaliger Soldat, hat nach fünfstündigem Verhör die Tat gestanden. Das berichtete am Donnerstag zunächst der öffentlich-rechtliche Sender RTVS. Andere slowakische Medien bestätigten die Meldung später und beriefen sich dabei auf Polizeiquellen.

Die Aussage des Mannes wird derzeit jedoch nicht als bahnbrechender Fortschritt in den Ermittlungen gewertet. Miroslav M. nämlich gehörte ohnehin bereits zum Kreis der Beschuldigten. Bisher waren die Behörden allerdings davon ausgegangen, dass es sich bei ihm nicht um den Todesschützen selbst handelt. Er soll, so der Ermittlungsstand vor der Aussage am Donnerstag, lediglich als Chauffeur fungiert und seinen Cousin Tomáš Sz., der bisher als wahrscheinlicher Schütze galt, zum Tatort gebracht haben.

Spekulationen um Aussage

Was das Geständnis des Ex-Soldaten nun wert ist, ist derzeit Gegenstand diverser Spekulationen. Beobachter halten es für nicht ausgeschlossen, dass die Beschuldigten Verwirrung stiften wollen, um die weiteren Ermittlungen zu behindern. Dass beide zum Tatzeitpunkt bei Kuciaks Haus im westslowakischen Veľká Mača waren, haben die Behörden unter anderem aufgrund von Handydaten herausgefunden. Ein Gutachten, das Aufnahmen einer Überwachungskamera analysierte, soll später nahegelegt haben, dass es Sz. war, der vor dem Mord in Kuciaks Haus eindrang.

Der Tod des Journalisten und seiner Verlobten im Februar 2018 löste im Land große Bestürzung aus. Kuciak hatte durch seine Recherchen Verbindungen zwischen dem organisierten Verbrechen, korrupten Geschäftsleuten und höchsten Regierungskreisen beleuchtet. Nach dem Mord formierte sich in der Slowakei eine breite Bürgerbewegung, die die unabhängige und lückenlose Aufklärung des Verbrechens forderte. Es kam zu den größten Massendemonstrationen seit der Samtenen Revolution des Jahres 1989, Innenminister Robert Kaliňák und Premierminister Robert Fico traten zurück. Der Mord war auch Thema im Präsidentschaftswahlkampf, aus dem im März die 45-jährige Bürgerrechtlerin und Juristin Zuzana Čaputová als Siegerin hervorging.

Weitere Verdächtige

Miroslav M. und Tomáš Sz. sind nicht die einzigen Beschuldigten im Mordfall Kuciak. Ermittelt wird auch gegen Zoltán A., der als Mittelsmann gilt, und gegen Alena Z., die den Mord in Auftrag gegeben haben soll. Doch auch sie soll nicht auf eigene Faust gehandelt haben: Als möglicher Hintermann gilt derzeit der Unternehmer Marian K., der mittlerweile ebenfalls als Beschuldigter geführt wird. K., ein früherer Nachbar von Expremier Fico, ist in diverse Skandale verwickelt und hatte Kuciak wegen dessen Recherchen telefonisch bedroht. (Gerald Schubert, 12.4.2019)