Hillary Clinton: Assange muss sich für seine Taten verantworten

WikiLeaks veröffentlichte E-Mails der früheren Präsidentschaftskandidatin im Wahlkampf 2016

Washington/London – Der in London inhaftierte WikiLeaks-Gründer Julian Assange sollte sich nach Ansicht der früheren US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton für seine mutmaßlichen Straftaten vor Gericht verantworten. Die Enthüllungsplattform hatte im Präsidentschaftswahlkampf 2016 E-Mails der demokratischen Partei veröffentlicht und damit der damaligen Kandidatin Clinton geschadet.

"Aus der Anklage, die öffentlich geworden ist, geht hervor..., dass es um die Unterstützung beim Hacken eines Militärcomputers geht, mit dem Ziel, Informationen der US-Regierung zu stehlen", sagte Clinton bei einer Veranstaltung in New York am Donnerstag (Ortszeit). "Ich werde warten und sehen, was mit den Anklagepunkten passiert und wie das Ganze weitergeht", fügte sie hinzu. "Das Entscheidende ist, dass er sich für das, was er getan hat, verantworten muss, zumindest so, wie es die Anklage vorsieht."

US-Geheimdienste gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die im Präsidentschaftswahlkampf gestohlenen E-Mails von russischen Hackern heruntergeladen und WikiLeaks zugespielt wurden, um Clinton zu schaden und Donald Trump zu helfen.

Assange war am Donnerstag in der Botschaft Ecuadors in London festgenommen worden. Der 47-Jährige hatte dort seit Juni 2012 im selbstgewählten Exil gelebt. Die USA fordern seine Auslieferung.

Assange-Mitarbeiter in Ecuador festgenommen

In Ecuador ist ein Mitarbeiter von Assange festgenommen worden. Innenministerin María Paula Romo sagte am Donnerstag dem Radiosender Sonorama, die Festnahme in der Hauptstadt Quito sei erfolgt, als der "sehr enge" Mitarbeiter Assanges nach Japan habe reisen wollen. Angaben zur Identität des Festgenommenen machte die Ministerin nicht. Einem Medienbericht zufolge soll es sich um einen Schweden handeln, der auf Sicherheitstechnologie und Verschlüsselung spezialisiert ist.

Innenministerin Romo hatte den Mann zuvor mit Versuchen in Verbindung gebracht, die Regierung von Präsident Lenín Moreno zu "destabilisieren". Der Festgenommene lebe schon seit Jahren in Ecuador und sei eine der "Schlüsselfiguren" von Wikileaks. In der Vergangenheit habe er Auslandsreisen mit dem früheren ecuadorianischen Außenminister Ricardo Patiño unternommen.

Australien will sich nicht einmischen

Australiens Premierminister Scott Morrison schließt eine Einmischung seiner Regierung in den Fall des gebürtigen Australiers Assange aus. Das sei "Sache der USA" und habe "nichts mit uns zu tun", sagte Morrison am Freitag laut lokalen Medien. Assange erhalte keine Sonderbehandlung, ihm werde die übliche konsularische Unterstützung gewährt, sagte Morrison dem Sender ABC. "Wenn Australier ins Ausland reisen und mit dem Gesetz in Konflikt geraten, müssen sie sich dem Justizsystem des jeweiligen Landes stellen. Es spielt keine Rolle, welches Verbrechen sie angeblich begangen haben."

Australiens Außenministerin Marise Payne sagte vor Reportern: "Der Auslieferungsprozess selbst findet zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien statt." Ihr Land sei aber "völlig gegen" die Todesstrafe. Großbritannien habe sich von den USA die Zusicherung eingeholt, dass Assange im Falle einer Auslieferung dort nicht die Todesstrafe drohe, fügte sie hinzu.

Italiens Fünf Sterne-Bewegung protestiert

Italiens Regierungspartei "Fünf Sterne" kritisiert die Festnahme von Assange. Die populistische Bewegung bezeichnete die Festnahme des Australiers als "äußerst gravierende Verletzung des internationalen Rechts" und als "Angriff auf die individuelle Freiheit".

In einer Stellungnahme auf dem offiziellen Blog der Bewegung kritisierte die stärkste Partei im italienischen Parlament Ecuador, das Assanges politisches Asyl aufgehoben hatte. Dabei seien die Rechte Assanges und internationales Recht verletzt worden. Der Australier sei der britischen Polizei übergeben worden, ohne dass er seine Rechte ausüben konnte.

Die Fünf Sterne-Bewegung betonte, dass sie seit ihrer Gründung mit Interesse WikiLeaks und Assanges Einsatz für Transparenz und Freiheit verfolgt habe. "Man muss alle erdenklichen Schritte unternehmen, damit Assanges Wert und die politische Bedeutung seiner Aktivität anerkannt werden", so die Bewegung. (APA, 12.4.2019)