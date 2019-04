Uber ist bereit für Fahrt an die Börse

Der Taxischreck aus den USA hat formell seinen Börsengang beantragt, es könnte einer der größten der Finanzgeschichte werden

San Francisco – Der US-Mitfahrdienst Uber, Schreckgespenst der eingesessenen Taxiinnungen rund um den Globus, hat formell seinen Börsengang beantragt und dabei erstmals auch einen umfassenderen Geschäftseinblick gewährt. Wie aus den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen hervorgeht, hatte das aus Kalifornien stammende Unternehmen 91 Millionen Nutzer per Ende 2018. Uber warnte aber, dass es "womöglich keine Profitabilität erreichen" werde – sprich, wegen des Konkurrenzdrucks vielleicht niemals Gewinn machen werde. Auch rechnet der Konzern mit einem "erheblichen Anstieg" der Betriebskosten in absehbarer Zukunft.

Uber will seine Aktien an der New York Stock Exchange unter dem Tickerkürzel "UBER" listen lassen. Zum Volumen des Börsengangs wurden keine konkreten Angaben gemacht. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete kürzlich unter Berufung auf Insider, Uber plane, Aktien im Wert von rund zehn Milliarden Dollar (8,9 Milliarden Euro) zu verkaufen. Das Unternehmen würde so mit 90 bis 100 Milliarden Dollar bewertet. Es wird damit gerechnet, dass Uber Anfang Mai sein Börsendebüt feiert.

Rivale Lyft seit Ende März an der Börse

Erst Ende März hatte sich Rivale Lyft auf das Parkett gewagt. Uber könnte einen der größten Börsengänge der Finanzgeschichte und das am höchsten taxierte Debüt seit 2014 stemmen, als der chinesische Online-Riese Alibaba an die New York Stock Exchange ging.

Im vergangenen Jahr steigerte Uber den Umsatz um 42 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar und machte einen Nettogewinn von knapp einer Milliarde Dollar. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel jedoch ein Minus von 1,85 Milliarden Dollar an.

(Reuters, red, 12.4.2019)