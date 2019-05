Amazon-Chef Bezos fordert Konkurrenz zu Lohnkampf heraus

Jahrelang für strittige Arbeitsbedingungen kritisiert, setzt sich der Online-Versandhändler plötzlich für mehr Lohn bei Konkurrenz ein

Online-Versandhändler Amazon fordert die Konkurrenz im Online-Handel heraus, die Arbeitslöhne zu erhöhen. CEO Jeff Bezos sagt in seiner jährlichen schriftlichen Ansprache an die Shareholder: "Heute fordere ich unsere Konkurrenz im Handel heraus, unsere 15 US-Dollar Mindestlohn zu übernehmen. Tut es! Oder geht auf 16 Dollar und fordert uns heraus. Das ist der Wettbewerb, von dem alle profitieren."

Amazon hatte im November 2018 den Mindestlohn auf 15 Dollar/Stunde erhöht, wie theverge anführt. Zum Vergleich: Bei Konkurrent Target soll im Juni diesen Jahres die aktuellen 12 Dollar Mindestlohn auf 13 Dollar pro Stunde erhöht werden, Ende 2020 dann auf 15. Walmart hält aktuell bei 11 Dollar/Stunde. Die Großhandelskette Costco zog im März ebenfalls auf 15 Dollar/Stunde. Der momentan hart umkämpfte Arbeitsmarkt dränge die Arbeitgeber zu solchen Maßnahmen.

Allerdings muss gesagt werden: Walmart beschäftigt mehr als 2,2 Millionen Arbeitnehmer weltweit. Amazons angekündigte Lohnerhöhung betrifft dagegen 350.000 Mitarbeiter, weshalb die Bezos-Firma in dieser Angelegenheit mehr Tempo gehen kann. Und gerade Amazon war in den letzten Jahren in der Kritik im Bezug auf Arbeitsbedingungen. (red, 27.5.2019)