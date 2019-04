Historischer Kalender – 15. April

1729 – In der Thomaskirche zu Leipzig wird die "Matthäuspassion" von Johann Sebastian Bach uraufgeführt.

1944 – Auf der Krim werden die Städte Simferopol und Feodosia geräumt, am unteren Dnjestr bilden die Sowjets Brückenköpfe.

1949 – Die Österreicherin Ellen Müller-Preis wird in Tokio Weltmeisterin im Florettfechten der Damen.

1959 – Der an Krebs erkrankte amerikanische Außenminister John Foster Dulles tritt zurück.

1964 – Die erste Boeing 727 der Deutschen Lufthansa wird in München auf den Namen Augsburg getauft.

1969 – Einem Wirbelsturm über der ostpakistanischen Stadt Dhaka fallen 518 Menschen zum Opfer. 1969 – Vor der nordkoreanischen Stadt Wonsan wird ein Aufklärungsflugzeug der US-Marine mit 31 Mann an Bord abgeschossen.

1979 – Jugoslawien und Albanien werden von einem Erdbeben erschüttert, bei dem etwa 130 Menschen ums Leben kommen.

1989 – Bei einer Massenpanik während eines Pokalspiels zwischen Liverpool und Nottingham im mittelenglischen Sheffield kommt es zu einer der schwersten Fußballkatastrophen: Fast 100 Liverpooler Fans werden getötet, viele verletzt.

1994 – Die Bundesregierung beschließt in einem Sonderministerrat den EU-Beitrittsvertrag und leitet ihn dem Parlament zu.

1994 – Die Minister der Mitgliedsstaaten des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) nehmen in Marrakesch die Abkommen der Uruguay-Runde an. Die Vereinbarungen sehen eine in der Geschichte einmalige Liberalisierung des Welthandels vor.

1999 – Die pakistanische Ex-Regierungschefin Benazir Bhutto wird wegen Korruption in Abwesenheit zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt.

2009 – Nordkorea weist die Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Agentur IAEA (IAEO) aus.

Geburtstage:

Katharina I., Kaiserin von Russland (1684-1727)

Joseph Hegenbarth, dt. Zeichner (1884-1962)

Bessie Smith, US-Sängerin (1894-1937)

Fernando Namora, portugies. Schriftsteller (1919-1989)

Sir Neville Marriner, brit. Dirigent (1924-2016)

Josef Ratzenböck, Landeshauptmann von OÖ (1929- )

Emma Thompson, brit. Schauspielerin (1959- )

Todestage:

Jeanne Antoinette Marquise de Pompadour Mätresse Ludwigs XV. (1721-1764)

Giovanni Gentile, ital. Philosoph (1875-1944)

Charles Vanel, franz. Schauspieler (1892-1989)

Harry Meyen, dt. Schauspieler (1924-1979)

Ludwig Polsterer, öst. Industrieller, Zeitungsherausgeber u. Filmproduzent (1927-1979)

(APA, 15. 4. 2019)