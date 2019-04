Oppo Reno: Neues Smartphone mit Haifischflosse und 10-fach-Zoom

Der chinesische Hersteller setzt auf eine ausfahrbare Kamera und Superzoom

Wer ein Selfie machen will, muss künftig den Motor anwerfen. Zumindest, wenn es nach dem chinesischen Elektronikhersteller Oppo geht, wie heise.de berichtet.

Dieser hat am Mittwoch sein erstes Smartphone aus dem High-End-Bereich fürs Jahr 2019 vorgestellt. Die augenscheinlichste Besonderheit am "Oppa Reno" ist die Selfie-Kamera. Diese wird mittels Motor oben extra herausgeschoben und erinnert an eine Haifischflosse. Zudem ist es das erste Smartphone , das eine Kamera mit 10fach-Zoom-Funktion beinhaltet.

Zwei Versionen

Das Reno wird es in zwei unterschiedlichen Ausfertigungen geben, eine Standard-Version und eine teuere. Erstere hat einen Snapdragon 710-Prozessor mit acht Kernen eingebaut und bietet einen 6,4 Zoll großen OLED-Screen an. Zwei Kameras runden das Paket ab: Eine 48-Megapixel-Kamera und eine mit 5MP und Ultraweitwinkel-Perspektive.

Das teurere Oppo Reno trägt den Namen "10x Zoom Edition". Namensgeber ist die dritte Kamera mit Zehnfachzoom. Zum Einsatz kommen ein 48-Megapixel-Sensor und drei Linsen, davon eine mit Weitwinkel. und eine mit Tele-Optik. Die Brennweite wird mit 16 bis 160 Millimeter angegeben.

Das Display ist mit 6,6 Zoll leicht größer als sein Zwilling, der Prozessor (Snapdragon 855) ebenso besser. Auch der Akku soll länger halten (4.065 mAh zu 3.765 mAh).

Ab 400 Euro

Beide Smartphones werden in den Farben schwarz, pink, türkis und lila erhältlich sein. Die Speicherbandbreite reicht von 6 (Arbeitsspeicher)/128 (internen Speicher) GByte bis 8/256 GByte.

Ende April soll das Reno in Europa im Handel erhältlich sein. In China soll die Standard-Version rund 400 Euro kosten, die 10x Zoom Edition 550 Euro aufwärts. (red, 11.4.2019)