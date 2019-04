Wikileaks-Gründer Assange in London festgenommen

Aufdecker saß seit 2012 in der Botschaft Ecuadors fest – Präsident Lenin Moreno entzog ihm nun das Recht auf Asyl

London – Die Polizei in London hat bekanntgegeben, dassder Wikileaks-Gründer am Donnerstag verhaftet wurde. Auch das britische Innenministerium bestätigte die Festnahme des Gründers der Aufdeckerplattform Wikileaks

Ecuadors Präsident Lenin Moreno erklärte, man habe Assange das Recht auf Asyl entzogen, weil dieser sich regelmäßig über internationale Konventionen hinweggesetzt habe. Großbritanniens Innenminister Sajid Javid kündigte an, demnächst vor die Presse treten zu wollen.

Assange lebte seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, nachdem das lateinamerikanische Land ihm Asyl gewährte und damit vor einer Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen schützte. Inzwischen wurden die Ermittlungen in Schweden eingestellt.

Die britische Polizei hatte in der Vergangenheit angekündigt, Assange wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen festzunehmen, sollte er das Botschaftsgebäude verlassen. Der Gründer der Enthüllungsplattform befürchtet, an die USA ausgeliefert zu werden. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil WikiLeaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat.(red/Reuters, 11.4.2019)