Wikileaks-Gründer Julian Assange droht nach Festnahme die Auslieferung in die USA

Assange saß seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft fest – Präsident Lenín Moreno entzog ihm nun das Recht auf Asyl

London – Wikileaks-Gründer Julian Assange ist in London festgenommen worden. Die britische Polizei teilte mit, sie habe am Donnerstag die Erlaubnis bekommen, die ecuadorianische Botschaft zu betreten, nachdem die Regierung in Quito ihr Asyl für Assange zurückgezogen habe.

Ein Polizeisprecher erklärte, Assange sei im Auftrag der US-Behörden festgenommen worden, die bereits einen Auslieferungsantrag gestellt hätten. Er solle so bald wie möglich vom Gericht im Londoner Stadtteil Westminster einvernommen werden.

Ecuadors Präsident Lenín Moreno sagte, sein Land habe das diplomatische Asyl wegen wiederholter Verletzungen internationaler Konventionen zurückgezogen. Man habe die Garantie der britischen Regierung, dass Assange nicht an ein Land ausgeliefert werde, in dem dem 47-Jährigen die Todesstrafe drohen könnte.

Streit mit Gastgeber

Die Beziehung zwischen Assange und seinem Asylgeber hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Die Enthüllungsplattform warnte vergangene Woche vor einer drohenden Ausweisung ihres Gründers aus der ecuadorianischen Botschaft "innerhalb von Stunden oder Tagen".

Grund war offenbar die Veröffentlichung von Fotos, Videos und Privatgesprächen Morenos. Im Oktober hatte Ecuador begonnen, Assanges Besuche und Kommunikationsmittel einzuschränken.

Innenminister Sajid Javid begrüßte die Festnahme. "Niemand steht über dem Gesetz", schrieb Javid im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er dankte Ecuador für die "Zusammenarbeit". Aus dem britischen Außenministerium hieß es, nun müssten Gerichte entscheiden, wie es weitergehen soll. Wikileaks kritisierte, Ecuador habe das Asyl völkerrechtswidrig beendet.

Russland griff Großbritannien mit scharfen Worten wegen der Festnahme an. "Die Hand der 'Demokratie' erwürgt die Freiheit", schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Onlinedienst Facebook. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden sprach von einem "traurigen Tag für die Pressefreiheit".

Assange lebte seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, nachdem das lateinamerikanische Land ihm Asyl gewährt und damit vor einer Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen geschützt hatte. Inzwischen wurden die Ermittlungen in Schweden eingestellt.

Die britische Polizei hatte in der Vergangenheit angekündigt, Assange wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen festzunehmen, sollte er das Botschaftsgebäude verlassen. Der Gründer der Enthüllungsplattform befürchtet, an die USA ausgeliefert zu werden. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil Wikileaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat.

Name in US-Gerichtsdokument

Unklar war bisher, ob es in den USA überhaupt eine Anklage gegen Assange gibt – und was ihm in dem Fall genau vorgeworfen wird. Mitte November 2018 wurde aber bekannt, dass Assanges Name in einem US-Gerichtsdokument auftauchte. Die Passage legte nahe, dass es bereits eine Anklage gibt, die aber unter Verschluss gehalten wird, damit sich der Wikileaks-Gründer in Sicherheit wiegt.

Wikileaks trat zunächst mit der Veröffentlichung geheimer US-Dateien in Erscheinung, die unter anderem Menschenrechtsverletzungen und die Tötung von Zivilisten durch amerikanische Truppen in Afghanistan dokumentierten.

Vertrauliches

Wikileaks versteht sich als Plattform für die anonyme Veröffentlichung brisanter Geheimdokumente im Internet, um auf diese Weise Missstände aufzudecken. Wikileaks sorgte immer wieder für Wirbel und Schlagzeilen, etwa als die Seite zehntausende Geheimdokumente zum Nato-Einsatz in Afghanistan öffentlich machte. Auch über Österreich, etwa Waffenlieferungen in den Iran, wurden vertrauliche Dokumenten veröffentlicht. (Reuters, red, 11.4.2019)