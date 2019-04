Verwaistes Waldohreulenküken im Weinviertel geborgen

Vogel wird nun in EGS Haringsee von artgleichen Ammeneltern aufgezogen

Staatz/Haringsee – Eine Familie hat in ihrem Garten in der Weinviertler Gemeinde Staatz (Bezirk Mistelbach) ein verwaistes Waldohreulenküken am Boden entdeckt und geborgen. Der Findling lag neben den beiden toten Geschwistern und wurde in die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) nach Haringsee (Bezirk Gänserndorf) gebracht, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Donnerstag mit.

foto: apa/vier pfoten Das Küken lebt nun in Haringsee.

Der kleine Vogel, der am vergangenen Wochenende gefunden worden war, ist einer Aussendung zufolge zwei bis drei Wochen alt. "Vermutlich ist das Nest der Waldohreulen vom Sturm zerstört worden", berichtete Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten. "Ein so kleines Junges, das außerhalb des Nests gefunden wird, benötigt auf jeden Fall menschliche Hilfe."

foto: apa/vier pfoten Wenn er groß genug ist, wird er wieder in die Freiheit entlassen.

Der Vogel wird in Haringsee von artgleichen Ammeneltern aufgezogen. "Wenn er groß genug und selbstständig ist, wird er wieder in die Natur entlassen", kündigte die Tierschutzorganisation an. (APA, 11.4.2019)