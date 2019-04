Millionen-Euro-Deal für 14-jährigen Kicker

Nike nimmt das deutsche Toptalent Youssoufa Moukoko unter Vertrag, für Borussia Dortmund trifft er in der B-Jugend am Fließband

Dortmund – Bereits vor seinem ersten Profivertrag hat Toptalent Youssoufa Moukoko vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund seinen ersten Werbedeal unterschrieben. Der 14-Jährige ging eine Zusammenarbeit Nike ein, wie der US-Sportartikelhersteller bestätigte.

Darüber hinaus kommentierte Nike keine weiteren Vertragsinhalte. Wie die Bild berichtete, erhält der Kapitän der U17 des BVB für seine Unterschrift rund eine Million Euro, die sich durch Prämien angeblich auf bis zu zehn Millionen Euro erhöhen kann.

In der vergangenen Saison schoss Moukoko den BVB-Nachwuchs mit 40 Toren in 28 Partien zum Meistertitel in der B-Jugend, in der aktuellen Saison traf der Mittelstürmer des Tabellenführers 37-mal in 25 Spielen. (sid, 11.4.2019)