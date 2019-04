Pöltl erwartet "toughe Serie" gegen Denver

"Sehr geile Sache", beim letzten Spiel von Dirk Nowitzki dabei gewesen zu sein

San Antonio (Texas) – Die Denver Nuggets sind der Auftaktgegner der San Antonio Spurs im Play-off der National Basketball Association (NBA). Nach einem 105:94 gegen die Dallas Mavericks am Mittwoch (Ortszeit) hat der fünffache Champion die reguläre Saison in der Western Conference mit 48 Siegen und 34 Niederlagen auf Platz sieben beendet.

Der Wiener Jakob Pöltl kam bei den Spurs 19:50 Minuten zum Einsatz, in denen er vier Punkte, je zwei Rebounds und Assists sowie einen blockierten Wurf verzeichnete. Teamkollege LaMarcus Aldridge wusste mit 34 Zählern und 16 Rebounds zu überzeugen.

Pöltl erwartet gegen die Nuggets eine toughe Serie. Mit seiner Leistung über die Saison gesehen sei er grundsätzlich zufrieden, betonte der 2,13 Meter große Center. "Für mich war es am Anfang nicht leicht, aber ich finde, ich habe mich schnell daran gewöhnt und dann über das Jahr hinweg meine Rolle erweitern können. Dass wir uns den siebenten Platz gesichert haben und in den Play-offs stehen, ist toll."

Respektierter Nowitzki

Nowitzki habe er während dessen letzten Spiels in San Antonio "zu seiner Karriere gratuliert und kurz Servus gesagt", erzählte Pöltl weiter. Die Stimmung in der Halle bezeichnete er als "Wahnsinn". Abgesehen vielleicht von DeMar DeRozans erstem Spiel in Toronto nach dem Trade zu San Antonio habe er in nunmehr drei NBA-Saisonen noch nie erlebt, dass ein Spieler des Auswärtsteams so bejubelt wird. "Ich finde, es sagt einiges über die San-Antonio-Fans aus, dass sie Klasse gezeigt haben und einem legendären Spieler ihren Respekt erwiesen haben."

Der 40-jährige Nowitzki verabschiedete sich nach 21 Saisonen mit einem Double-Double (20 Punkte, zehn Rebounds). Adieu sagte mit Dwyane Wade am Mittwoch auch eine weitere NBA-Größe. Der 37-jährige Guard schrieb beim 94:113 von Miami Heat bei den Brooklyn Nets mit 25 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists sogar dreifach zweistellig an.

San Antonios Play-off-Spiele in der ersten Runde: Sonntag (4.30 MESZ) und Mittwoch (3.00 MESZ) jeweils in Denver, 19. April (3.00 Uhr MESZ) und 20. April (23.30 Uhr MESZ) jeweils in San Antonio. Falls nötig (noch keine Uhrzeiten festgelegt): 23. April in Denver, 25. April in San Antonio, 27. April in Denver (jeweils Ortszeit). (APA; 11.4.2019)

Play-off-Duelle der ersten Runde (Best-of-seven, ab Samstag)

Eastern Conference:

Milwaukee Bucks (1) – Detroit Pistons (8)

Toronto Raptors (2) – Orlando Magic (7)

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6)

Boston Celtics (4) – Indiana Pacers (5)

Western Conference:

Golden State Warriors (1) – Los Angeles Clippers (8)

Denver Nuggets (2) – San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) – Oklahoma City Thunder (6)

Houston Rockets (4) – Utah Jazz (5)