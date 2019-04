Deutschlandweite Razzia wegen "Cum-Ex"-Geschäften

Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht

Frankfurt – Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben am Dienstag bundesweit 19 Wohnungen und Geschäftsräume im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen Tricksereien bei Aktiengeschäften ("Cum-Ex") durchsucht.

Die Ermittlungen in den drei Verfahren richteten sich derzeit gegen sieben Beschuldigte, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Gegenstand der Razzia seien Objekte in Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern gewesen.

Gesetzeslücke 2012 geschlossen

Bei "Cum-Ex" ließen sich Anleger einmal gezahlte Kapitalertragsteuer mit Hilfe ihrer Bank mindestens zwei Mal erstatten. Dadurch sind dem Fiskus in Deutschland laut Bundesfinanzministerium mehr als fünf Milliarden Euro entgangen, bevor die Gesetzeslücke 2012 geschlossen wurde.

Europaweit summiert sich der Schaden auf über 55 Milliarden Euro, wenn man weitere undurchsichtige Steuerkonstruktionen hinzu zählt. (Reuters, 11.4.2019)