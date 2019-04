Ein Brexit-Aufschub mit strengen Auflagen

Die EU-27 wollen London mehr Zeit geben, den fertigen Vertrag zum EU-Ausstieg doch noch umzusetzen. Die Briten müssten aber regulär an EU-Wahlen teilnehmen. Tun sie das nicht, fliegen sie am 1. Juni raus.

Der vor mehr als vier Monaten von allen 28 EU-Partnern einstimmig ausgehandelte Brexit ist vorerst wohl abgesagt. Sofern sich die EU-27 tatsächlich auf einen neuerlichen Aufschub einigen können. Einen morgen, Freitag, Mitternacht drohenden ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens müsste dann wohl niemand mehr fürchten, auch nicht wirtschaftliches Chaos. Ab sofort würde dann im Vereinigten Königreich gelten: Alles Wahlkampf!

Die Schlacht um die mehr als 40 Millionen britischen Wählerstimmen auf der Insel bzw. um 73 von insgesamt 751 EU-Mandaten dürfte brutal werden. Dieses paradox scheinende Phänomen bei einem Land, das die EU seit drei Jahren eigentlich verlassen will, ließ sich am Mittwoch in Brüssel beobachten, noch bevor der Brexitsondergipfel begonnen hatte; noch bevor die Staats- und Regierungschefs der EU-27 mit Premierministerin Theresa May am Abend die Köpfe zusammensteckten, um einen Ausweg aus der Blockade im Unterhaus zu besprechen.

Das Wahlgespenst trat in Person von Nigel Farage auf. Der EU-Abgeordnete (seit 1999), der einst die Unabhängigkeitspartei Ukip extra gegründet hatte, um den EU-Austritt im EU-Parlament zu initiieren und die Konservativen zu spalten, wanderte schon Stunden vor dem Eintreffen von May durchs Pressezentrum. Farage verkündete zwei zentrale Botschaften. Die Premierministerin sei "eine einzige Versagerin". Sie habe die Brexit-Chance verspielt, sich den EU-Partnern unterworfen. Er würde sich zwar wünschen, dass einer der Regierungschefs Mays Ansuchen nach einer neuerlichen Verzögerung des Brexits mit einem Veto verhindert – er wolle den harten Bruch mit der EU am 12. April.

Farage tritt an

Aber das sei Illusion, daher gebe es nur eine Konsequenz, sagte Farage dem STANDARD: "Ich werde bei den EU-Wahlen antreten." Er werde Freitag die Gründung einer neuen "Brexit-Partei" verkünden, diese werde den Tories bei den EU-Wahlen einheizen.

Eine gefährliche Drohung vor allem auch für die EU. Farage und die EU-Skeptiker bei den Tories wollen bei einem Verbleib in der Union voll auf Blockade setzen, wie das auch der Tory-Hardliner Jacob Rees-Mogg für die britischen Konservativen angekündigt hat. Kämen die Tories bei der Vergabe von Abgeordnetensitzen unter die Räder, könnte davon vermutlich ausgerechnet die Oppositionspartei von Labour und deren Chef Jeremy Corbyn profitieren, mit dem May gerade den Brexit-Kompromiss sucht.

Die Premierministerin strebt nach wie vor an, dass der Brexit vor den EU-Wahlen, vor dem 22. Mai, unter Dach und Fach kommt, wie sie erklärte. Eine verzwickte politische Lage, die im Hintergrund natürlich auch alle Regierungschefs umtreibt, die in ihren Ländern Parteichefs sind.

Nicht nur Labour, auch Europas Sozialdemokraten, die deutliche Wahlverluste erwarten, könnten wieder hoffen: Ein EU-Austritt der Briten vor dem Wahltermin Ende Mai wäre mit dem Verlust von 20 Labour-Abgeordneten in der Fraktion im Europaparlament verbunden. Gewinnt aber Labour dazu, könnte die bestehende Mehrheit der Christdemokraten in der Europäischen Volkspartei (EVP) in Straßburg gefährdet sein. Sie will mit Manfred Weber bei einem Wahlsieg den nächsten Kommissionspräsidenten stellen.

Das erklärt, warum viele der Regierungschefs die Verzögerung des Brexits gemäß den Vorschlägen ihres Ratspräsidenten Donald Tusk nur unter sehr strengen Auflagen zustimmen wollten.

Der Tusk-Plan

Wie berichtet, wollte Tusk May bis März 2020 Zeit geben, den Brexit geordnet durchzubringen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron drängte auf Ende 2019, was aber technisch schwierig werden könnte. Zu Jahresende beginnt die neue EU-Kommission zu arbeiten, auch ein neuer Ratspräsident statt Tusk kommt. Wer soll da den Brexit-Sack "zumachen"?

In ihrer Gipfelerklärung halten die EU-27 fest, dass sie darauf hoffen, dass London den Austrittsvertrag schon vorher ratifiziert. Die Frist ist flexibel. Der Austrittsvertrag dürfe nicht mehr verändert werden, heißt es im Papier. Und London muss sich verpflichten, ordentliche EU-Wahlen abzuhalten und sich in der EU weiter "konstruktiv und verantwortungsvoll" zu verhalten, egal ob es in den kommenden Monaten um das Verhandeln über den künftigen EU-Budgetrahmen oder um Personalentscheidungen wie die Wahl des Kommissionschefs gehe.

Passiert das nicht, droht Großbritannien der erzwungene Rauswurf am 1. Juni. Automatisch, falls die EU-Wahl irregulär wäre. (Thomas Mayer aus Brüssel, 11.4.2019)