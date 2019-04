Erarbeitung der neuen Stadt-Wien-Dachmarke kostete 595.000 Euro

Die Logos der Stadt werden vereinheitlicht, Magistratsabteilungen umbenannt: Die MA 10 heißt künftig etwa "Stadt Wien Kindergärten"

Wien – Die Stadt Wien leistet sich einen neuen Markenauftritt. Das neue Logo zeigt das in Rot und Weiß gehaltene Wiener Wappen sowie den schwarzen Schriftzug "Stadt Wien". Dieses soll künftig überall dort zum Einsatz kommen, wo auch die Stadt Wien respektive der Magistrat mit seinen Unternehmungen drin steckt: Die große Bandbreite reicht von Werbeeinschaltungen, Broschüren und Briefpapier über Kugelschreiber oder Auto-Brandings hin zu Webauftritten oder diversen Schildern etwa für städtische Kindergärten, Bäder oder Stadtgärten.

Die Erarbeitung des neuen Logos inklusive Entwicklung und Ankauf einer neuen Schriftart namens "Wiener Melange" ließ sich die Stadt 595.000 Euro kosten, sagte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei der Präsentation am Mittwoch. Nicht inkludiert ist hier freilich die Umstellung auf das neue Logo. Diese soll laut Hanke sukzessive in den kommenden zwei bis drei Jahren passieren. Eine finanzielle Schätzung, was das die Stadt kosten wird, sei "unseriös", sagte Martin Schipany, der Chef des Presse- und Informationsdienstes (Pid). Die Richtung sei klar. Schipany: "Wir verlassen das Einzellogo."

Magistratsabteilungen werden umbenannt

Für die einzelnen Magistratsabteilungen ändert sich nicht nur das Logo, sondern auch der Gesamtauftritt. So sollen diese bald nicht mehr unter ihren Nummern bekannt sein – also von MA 01 (Wien Digital) bis MA 70 (Berufsrettung). Der Auftritt soll künftig einheitlich "Stadt Wien" plus Funktionszuschreibung lauten. Die MA 10 wird zu "Stadt Wien Kindergärten", die MA 44 zu "Stadt Wien Bäder".

Die vier etablierten Logos der Müllabfuhr, von Wiener Wohnen sowie von Feuerwehr und Rettung sollen weiter bestehen bleiben, aber mit der neuen Marke ergänzt werden. Das betrifft laut Hanke auch die Auftritte von städtischen oder stadtnahen Unternehmen wie Krankenanstaltenverbund (KAV), Wiener Linien, Stadtwerke oder Wien-Holding.

Neue Kriterien für Inseratenvergabe

Noch nicht fertig sind die von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bereits angekündigten neuen Kriterien für die Inseratenvergabe der Stadt. Bis Anfang Juni soll aber eine Mediendiskursstudie vorliegen. Diese soll jährlich die Mediennutzung der Wiener erheben. Laut Hanke dürften "Social Media und Bewegtbild" künftig mehr vom Kuchen erhalten. "Eine große Revolution wird es aber nicht geben."

Das Werbebudget wird laut Hanke nicht reduziert: Der Topf mache aktuell 17,3 Millionen Euro aus. Es geht eher in die andere Richtung: Für 2019 sind um 4,3 Millionen Euro mehr im Rahmenkommunikationsplan vorgesehen als heuer, erfuhr DER STANDARD. Rechnet man bei der Stadt Wien die städtischen Firmen dazu, betrug das Werbebudget 2018 mehr als 27 Millionen Euro. (David Krutzler, 10.4.2019)